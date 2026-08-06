Claudia Martínez y Mario González hacen las últimas compras antes del nacimiento de su hija

Natalia Sette 06 AGO 2026 - 12:03h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' tienen una lista de cosas pendientes de comprar para su pequeña y le piden ayuda a sus seguidores

Claudia Martínez rescata sus fotos de pequeña y Mario reacciona riéndose

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Claudia Martínez y Mario González afrontan la recta final del embarazo con una lista de tareas pendientes. En plena semana 36 y a escasas semanas de dar la bienvenida a la pequeña Valentina, los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han decidido ponerse manos a la obra para hacer las últimas compras antes del nacimiento de su hija.

A través de sus redes sociales, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha compartido todo lo que les queda por comprar para su pequeña, a la que ya le han visto la carita. “Acompáñanos a comprar algunas cositas que nos faltan para Valentina. Parece que nunca se acaba la lista”, ha confesado la catalana entre risas entrando a la tienda.

A pesar de llevar meses organizando la llegada de la recién nacida, la pareja ha sufrido algún que otro imprevisto de última hora. “Pensábamos que teníamos casi todo, pero nos faltan cosas importantes como la cuna”, ha desvelado la influencer. De hecho, hace unos días pidió ayuda a sus seguidores para saber qué tipo de cuna era mejor si una redonda o una rectangular.

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Parece que preguntar a su comunidad los dejó con más dudas de las que tenían porque todavía no se han decidido. Al llegar a la tienda es lo primero que hacen, mirar el catálogo para escoger dónde dormirá su niña los primeros años de vida.

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Lo siguiente en su lista es la maleta para el hospital. “Vamos a coger una bolsita para el hospital. Yo ya tengo la mía, pero falta la de Valentina”, ha explicado la exconcursante de 'Supervivientes'. En el establecimiento también se han hecho con sábanas con estampados pequeños y con el primer peluche del bebé, un conejo con vestido rosa elegido por Mario.

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Durante la visita, el propio Mario se ha mostrado entusiasmado con algunos inventos prácticos para el cuidado de Valentina. “Esto es para calentar las toallitas porque en invierno hace mucho frío y para que no se le enfríe el culete”, ha explicado el joven entre risas. Al finalizar las compras, podemos ver a Claudia cargada con muchas cosas: “Esto es peligrosísimo porque vienes para dos cosas y te vas con mil”.

Una vez en casa, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha vuelto a recurrir a la experiencia de su comunidad de seguidores para tomar una decisión sobre el cambiador. La creadora de contenido ha pedido consejo tras preguntarle a la inteligencia artificial. “Me dice que mejor los que llevan cinturón (aunque obviamente hay que estar con mil ojos) y de silicona porque para lavarlo es más cómodo”, ha explicado sincera.

Al ser madre primeriza, las dudas sobre qué escoger para Valentina son evidentes. Su comunidad no ha dudado en volcarse con ella y darle sus mejores consejos sobre qué comprar y qué no. La pareja no puede estar más ilusionada con la inminente llegada de su primer hija en común y no pueden esperar más para tenerla entre sus brazos.