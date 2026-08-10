Claudia Martínez, embarazada de 37 semanas, se tiñe los pelos de la barriga por un complejo

Natalia Sette 10 AGO 2026 - 19:15h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre un complejo que arrastra desde la niñez y que la ha llevado a teñirse el vello corporal

Claudia Martínez y Mario González hacen las últimas compras antes del nacimiento de su hija

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Claudia Martínez continúa compartiendo con total naturalidad cada cambio físico y emocional en el tramo final de su gestación. En plena semana 37 de embarazo y a las puertas de dar la bienvenida a Valentina, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha admitido que se tiñe los pelos de la barriga debido a un complejo que arrastra desde su niñez.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha confesado a su comunidad que tiñe los pelos de su cuerpo, algo que no había contado nunca. “Creo que nunca lo he contado, pero me tiño el vellito de la barriguita desde pequeña porque es algo que siempre me ha creado bastante complejo”, ha comenzado revelando con sinceridad ante sus miles de fans.

Sin embargo, en su último intento por aclarar el vello de la zona, la influencer se sorprendió al ver un nuevo cambio en su cuerpo en la recta final del embarazo. “Ayer lo hice pensando que ya tocaba pero resulta que no, lo que yo veía más oscuro era la línea alba”, ha explicado entre risas.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no ha ocultado su sorpresa ante la repentina aparición de esta característica línea. “He estado casi 37 semanas sin que se me notara y, de repente, apareció”, ha desvelado sobre este rasgo típico que surge por los cambios hormonales del embarazo.

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Ante las preguntas de sus seguidoras sobre cómo lleva a cabo el procedimiento, la creadora de contenido ha detallado los productos que utiliza. “Uso polvos decolorantes con agua oxigenada. Normalmente utilizaba la de 20/30 vol, pero durante el embarazo he usado la de 10 vol, que es más suave. Siempre lo hago un día que no me vaya a dar el sol y me hidrato la piel bien”, ha indicado.

Además, Claudia ha explicado de dónde viene este deseo por cambiar el color natural de su vello corporal. “Por si os sirve, literal me lo hago desde los 10 años porque se reían de mí en el cole porque era muy morenita. Al principio lo hacía en todo el cuerpo y conforme fui creciendo ya solo en barriguita y espalda. Hasta que empecé con el láser hace unos años y de ahí no me saca nadie”, ha contado con total sinceridad.

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Por último, la pareja de Mario González ha querido tranquilizar a su comunidad aclarando que se informó previamente con profesionales médicos sobre la seguridad del proceso durante el embarazo. “Consulté si se podía decolorar en el embarazo y en principio me dijeron que sí, pero uso el de 10 que es casi el mínimo y muy poquito rato por si acaso. El láser sí que no me lo haré hasta dar a luz”, ha sentenciado.