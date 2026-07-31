Natalia Sette 31 JUL 2026 - 18:38h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha querido mostrar cómo es su cuerpo realmente sin pose ni retoques y las redes han reaccionado

Isaac Torres dedica unas inesperadas palabras a Lucía Sánchez

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Lucía Sánchez se encuentra en un maravilloso momento vital , centrada en su maternidad y en sus nuevos proyectos. Cansada del juicio que se hace constantemente sobre el físico de las mujeres, la ganadora de ‘GH DÚO’ ha querido mostrar la realidad de su cuerpo y al contrario de lo que buscaba, sus seguidores le han preguntado por un posible embarazo.

No es la primera vez que la influencer se enfrenta a rumores sobre un posible estado de gustación . Ahora, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido una publicación en su perfil de Instagram en bikini junto a una amiga que ha reavivado la polémica.

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En la primera imagen, ambas aparecen posando bajo el título "expectativa", para dar paso inmediatamente a una serie de instantáneas sin retoques ni posados forzados que ha titulado como "realidad".

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“Recuerda que todos publicamos nuestra mejor pose”, ha escrito la gaditana junto al carrusel, lanzando un importante mensaje a su comunidad. Sin embargo, a pesar de su intención de normalizar los cuerpos reales, la publicación se ha llenado rápidamente de comentarios e hipótesis por parte de algunos usuarios que han interpretado su naturalidad como un posible embarazo.

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Lejos de dejarse afectar o quedarse callada ante las especulaciones, la de Cádiz ha decidido plantar cara a los rumores con su característico toque de ironía y humor. Ante el comentario de un seguidor que le daba la “enhorabuena por tu embarazo”, la influencer ha respondido de forma tan escueta como tajante: “Es grasa”.

Las críticas sobre su cambio físico no se han detenido ahí y otro usuario ha insistido señalando que se le nota “más gordita” por el supuesto bebé en camino. La respuesta de la colaboradora ha sido una clara muestra de su sentido del humor: “Además traigo dos, imagínate más gorda todavía”, ha replicado para dejar al descubierto lo absurdo de los comentarios.

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Finalmente, la creadora de contenido ha compartido en sus ‘stories’ una captura de pantalla recopilando estos mensajes y sus respuestas, dejando claro que las opiniones ajenas no van a amargarle el día ni a afectar a su autoestima. “Me voy a comer un helado”, ha sentenciado con gracia para dar por cerrado el tema