Gal·la, de ‘La isla de las tentaciones’, pide ayuda a sus seguidores antes de su preboda

Natalia Sette 12 AGO 2026 - 17:35h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' celebra su preboda en dos semanas y ha pedido auxilio a su comunidad por un importante detalle

Gal·la Mora comparte la primera foto tras retirarse las prótesis mamarias

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Gal·la Mora continúa exprimiendo al máximo su verano en Los Ángeles junto a su pareja. Instalada temporalmente en una espectacular residencia de estilo americano , la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha pedido ayuda a sus seguidores antes de su preboda.

La creadora de contenido se comprometió con su pareja en julio de 2025 tras más de un año juntos. Ahora, está en plenos preparativos para su boda y está teniendo algunos inconvenientes y ha pedido auxilio a su comunidad. “Amigas, necesito de vuestra ayuda”, ha comenzado diciendo en sus ‘stories’.

Antes de pasar por el altar, la expareja de Nico Craiu quiere celebrar una preboda. Un evento en el que pretende reunir a su familia y amigos más cercanos para celebrar su amor antes de dar el ‘sí quiero’. “Estoy en busca de un vestido blanco largo para las fotos de la preboda que me las hago en dos semanas”, ha confesado nerviosa.

La empresaria ha explicado las características específicas que debe cumplir la prenda para llegar a tiempo antes del esperado momento. “Debe ser de una marca de USA o que hagan envíos aquí. ¿Conocéis alguna?”, ha preguntado desesperada.

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Gal·la y Joan, su chico, llevan dos meses en Estados Unidos recorriendo el país y visitando todos los lugares emblemáticos. Aprovechando esto, quieren hacerse las fotos de preboda allí y por eso necesitan marcas específicas.

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Antes de irse del país americano, la pareja ha dado un paso decisivo en su relación, sellando su amor por todo lo alto. Gal·la y su prometido han puesto rumbo al estado vecino de Nevada para casarse de forma espontánea en Las Vegas.

De esta manera, mientras termina de definir los detalles de su vestido para el posado previo a la gran boda, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' celebra su nueva vida como "recién casada" en Estados Unidos, compartiendo con sus seguidores cada avance de la feliz etapa que está viviendo.