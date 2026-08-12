María Aguilar hace un ‘haul’ de sus increíbles regalos de cumpleaños

Natalia Sette 12 AGO 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha enseñado todos los regalos que le han hecho sus amigos y familiares

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María Aguilar ha querido dejar a un lado los episodios de ansiedad que estaba sufriendo para centrarse en celebrar la vida y compartir su felicidad con sus seguidores. Tras organizar una fiesta para sus amigos y familiares más cercanos, repleta de detalles como cócteles rosas, globos y una elegante mesa decorada, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha grabado un haul mostrando sus increíbles regalos de cumpleaños

La influencer ha comenzado repasando las sorpresas que ha recibido por parte de sus padres, quienes se han volcado por completo en su día especial. “Mis padres me han regalado el alojamiento de un viajazo que hago en septiembre con una de mis mejores amigas. Mi madre me compró también esta cremita de Chanel que la estoy usando ya”, ha mostrado entusiasmada sobre la crema valorada en 71 euros.

Asimismo, sus amigas más íntimas y sus familiares no se han quedado atrás a la hora de tener detalles increíbles con la malagueña. “Miranda me ha regalado un lip oil de Dior y unas joyitas”, ha comentado sobre el producto de labios de 45 euros. Por su parte, sus tíos optaron por una lectura de autoayuda: “Se llama 'Me acordé de mí y me olvidé de ti', me encanta este tipo de libros porque me ayudan a reflexionar”.

Incluso las personas que no pudieron asistir físicamente a la fiesta quisieron hacerse presentes con regalos. “Ana Luiza, que no pudo venir, me mandó estos AirPods que me vienen genial. ¿Se puede ser más mona?”, ha expresado la creadora de contenido al enseñar los auriculares inalámbricos, cuyo precio ronda los 150 euros.

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Sin embargo, la gran sorpresa del día llegó de la mano de su grupo de amigos, quienes supieron acertar de pleno con sus regalos. “Mis amigos me regalaron una tarjeta de Zara porque ya sabéis que soy adicta y esto, la joya de la corona”, ha anunciado enseñando un exclusivo bolso de la firma Coach valorado en 250 euros. “No se aprecia en cámara lo bonito que es. Os amo chicos, sois geniales”, ha exclamado.

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Para concluir el video, la joven ha querido hacer una reflexión sobre el verdadero significado de estas muestras de cariño. “Mi regalo más preciado no son las cosas materiales. A todos nos gusta que nos regalen, pero mi mayor regalo es que mis amigos y mi familia lo vivan con la misma ilusión que yo. Estoy contentísima”, ha terminado diciendo con emoción.