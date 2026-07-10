María Aguilar habla por primera vez de su problema de ansiedad

Natalia Sette 10 JUL 2026 - 18:41h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela que tiene un problema de ansiedad y que ha tenido que cambiar todos sus planes

María Aguilar anuncia una feliz noticia: “Los tiempos de Dios son perfectos”

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María Aguilar atraviesa una época de grandes cambios y una exposición mediática que empieza a pasarle factura. Un año después de su ruptura definitiva con David Vaquero , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha decidido sincerarse sobre un problema que arrastra desde hace tiempo y que le impide hacer su vida con normalidad. La influencer habla por primera vez de la ansiedad constante que siente.

Tras acudir a la boda de su querida amiga Marieta , la creadora de contenido ha aprovechado para irse a Málaga con sus padres y ha utilizado el trayecto para abrirse por completo con sus seguidores. “Ya estamos camino a Málaga”, ha anunciado en sus ‘stories’ antes de relatar el agobiante episodio que le ha tocado experimentar en el tren.

“Nunca he hablado sobre el tema pero tengo mucha ansiedad y me cuesta estar mucho tiempo sentada en el mismo sitio, parada sin moverme y en la misma postura”, ha confesado de lo más sincera. El agobio de los viajes largos se ha convertido en un auténtico detonante para su sistema nervioso: “Me empiezo a mover, me molesta todo, me acelero. Soy demasiado nerviosa”.

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La creadora de contenido no ha querido ocultar la realidad de su situación. “Hoy no sé por qué estoy excesivamente inquieta y lo estoy pasando regular en el tren”, ha revelado. Ante la falta de aire y la necesidad de aislarse de la multitud, la andaluza ha tenido que buscar un espacio seguro: “Me he venido al baño, ya estoy un poco mejor, se me ha quitado esa ansiedad que tenía”.

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Este preocupante episodio de estrés la ha obligado a replantearse de inmediato sus planes al llegar a Málaga. Aunque su intención inicial era disfrutar de unos días de fiesta en la costa gaditana, la influencer prefiere refugiarse en su casa para recuperarse de este preocupante bache.

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“Me iba a ir a Conil pero he decidido que me voy a quedar en casa y hacer planes más tranquilos”, ha comunicado de forma sensata. María tiene muy claro que no puede ignorar las señales que le está mandando su cuerpo: “Necesito descansar, parar un poco y respirar. Hay que escuchar al cuerpo”.

De hecho, su cuerpo ya ha empezado a dar claros avisos ante este exceso de tensión acumulada. Al despertarse, la malagueña ha notado un fuerte dolor en un lado de la cara, un síntoma físico idéntico al que sufrió la última vez que tuvo un pico de estrés severo y que provocó que se le hinchase notablemente el rostro. Es por ello que ha decidido darse un respiro y bajar el ritmo.