Marina García se sincera sobre cómo le afecta el síndrome premenstrual

Natalia Sette 12 AGO 2026 - 18:56h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha abierto para hablar sin censura sobre cómo vive ella el síndrome premenstrual

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Marina García continúa demostrando que no hay tema tabú cuando se trata de hablar con su comunidad. Tras haber visibilizado la aparatosa alergia al frío que padece en la piel , la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a abrirse con sus seguidores para abordar otro aspecto íntimo de su salud que le afecta enormemente una vez al mes: el síndrome premenstrual.

La influencer encendió las alarmas al publicar una imagen donde aparecía luciendo una mascarilla facial y con los ojos en blanco. “De anoche, cuando me di cuenta de que me acababa de bajar la regla, justo el día de antes de irme de vacaciones con el querido, qué mala suerte joe”, compartió la andaluza con su característico sentido del humor.

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Sin embargo, la situación dio un giro radical a la mañana siguiente. La pareja de Jesús Sánchez reapareció sonriente y relajada mientras disfrutaba de un té matcha, mostrando la drástica transformación de su estado de ánimo: “Levantarme sin el síndrome y sin que las hormonas manejen todo mi cuerpo y mis emociones, ¿eso? Eso es lo mejor del mundo”.

El cambio en la influencer despertó la curiosidad de sus seguidoras, quienes le preguntaron sobre su método para cortar de raíz ese malestar. Lejos de recurrir a pastillas, Marina ha explicado cómo vive ella el síndrome premenstrual.

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“Yo llamo SÍNDROME al síndrome premenstrual, esto me aparece una semana antes de bajarme el periodo, es la semana más dura y desagradable de mi mes, ya os lo he contado muchas veces”, ha comenzado aclarando.

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La creadora de contenido ha detallado todo lo que experimenta en cada ciclo menstrual. “En el momento que me baja la regla el síndrome termina, y para mí es una sensación de alivio enorme. Además no falla, el día 5 empezó mi síndrome y esta madrugada me bajó la regla y se fue, así cada mes”, ha continuado diciendo abiertamente.

De esta manera, la sevillana busca visibilizar un problema muy extendido entre las mujeres pero pocas veces expresado con tanta naturalidad en las redes sociales. Aceptando las bajadas de energía y la alteración emocional que sufre durante esos días previos a la menstruación, la andaluza ha concluido con un importante mensaje: “Estoy aprendiendo a vivir con ello y a sobrellevarlo lo mejor que puedo”.