Natalia Sette 29 JUL 2026 - 18:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le cuenta a sus seguidores el delicado episodio de salud por el que ha pasado su madre

Marina García explica por qué tuvo que criar a su hermano cuándo tenía 16 años y dónde estaban sus padres

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Marina García ha vivido un momento de máxima tensión relacionado con el bienestar de su familia. Acostumbrada a compartir tanto los logros como los baches de su entorno más cercano, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha encendido las alarmas al contar, preocupada, el grave episodio de salud por el que ha pasado su madre.

La influencer sevillana ha recurrido a sus redes sociales para desahogarse tras pasar unas horas de auténtica angustia en el hospital. “Empezamos bien el miércoles, acabo de recoger a mi madre de urgencias, se ha levantado echando sangre por la boca, imaginaros el susto”, ha comenzado explicando a sus seguidores.

La gravedad de la situación, sumado a las palabras del personal sanitario que atendió a su madre, terminó por sembrar el pánico. “Lo mejor es que le dice el médico 'si la sangre hubiera sido más oscura en dos horas estás muerta', me he quedado tiesa”, ha desvelado atónita.

Afortunadamente, tras la evaluación de urgencia y la realización de los primeros análisis, la situación parece haberse estabilizado, devolviendo algo de tranquilidad a la creadora de contenido. “Parece ser que ha sido un susto nada más, tiene que esperar al resultado de las pruebas, no sabemos aún, pero el mal cuerpo ya lo tiene una”, ha admitido.

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La relación entre Marina y su madre ha sido siempre muy estrecha, es por ello que no ha dudado ni un segundo en estar a su lado en estos duros momentos. A la espera de conocer los resultados definitivos que descarten cualquier complicación mayor, la andaluza permanece totalmente centrada en el cuidado y la recuperación de su madre tras el tremendo susto.