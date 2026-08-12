Equipo Outdoor 12 AGO 2026 - 16:39h.

La expareja de 'La isla de las tentaciones' alimenta los rumores de reconciliación al hacer juntos el Camino de Santiago

Yuli Cagna y Lucas Mera, besándose: las imágenes que confirmarían que estarían dándose una nueva oportunidad

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Yuli Cagna y Lucas Mera han vuelto a ser pillados juntos y las imágenes han hecho saltar todas las alarmas sobre una posible reconciliación entre ambos. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ que se marchó por separado tras una complicada hoguera final y pasó meses sin mantener el contacto, han vuelto a acercar posturas este verano y ahora se les ha visto juntos haciendo el Camino de Santiago.

Este nuevo encuentro que se ha producido apenas unos días después de que ambos coincidiesen en el Zevra Festival, donde fueron pillados besándose y compartiendo numerosos momentos de complicidad. Unas imágenes que sorprendieron especialmente teniendo en cuenta que, hasta entonces, todo apuntaba a que su ruptura era definitiva.

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La propia Yuli reconoció posteriormente que podría haber habido alguna “recaída” durante aquella noche. Después de pasar meses prácticamente sin hablar, los dos coincidieron en el festival, mantuvieron una larga conversación y terminaron acercándose más de lo esperado. Desde entonces, parece que el contacto entre ellos no ha hecho más que aumentar.

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Muestra de ello han sido las nuevas imágenes que han salido a la luz desde Galicia. Javi Hoyos ha contado que varias personas se han encontrado con Yuli y Lucas haciendo juntos el Camino de Santiago y le han hecho llegar fotografías de la expareja. Según ha explicado, los dos se están viendo de nuevo y, aunque por el momento no quieren ponerle nombre a lo que tienen, sí estarían compartiendo tiempo juntos.

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Una escapada que, además, se ha producido en la tierra de Lucas, que es gallego. Eso sí, ambos han preferido mantener cierta discreción en sus redes sociales. Yuli ha hecho partícipes a sus seguidores de algunos momentos del Camino, aunque en los vídeos que ha publicado ha aparecido sola, mientras que Lucas no ha mostrado imágenes junto a su ex.

El gallego sí ha compartido un vídeo en el que bromeaba sobre el eclipse, pero que ha cobrado un significado diferente tras conocerse su escapada. “Los que habéis vuelto con vuestra ex más de dos veces podéis ver el eclipse sin gafas… total, ciegos ya estáis”, se puede leer, y lo ha acompañado con la frase: “no hay más ciego que el que no quiere ver”.

Una publicación cargada de ironía que ha provocado las bromas de sus seguidores. “Consejos vendo que para mí no tengo”, le ha escrito uno, mientras la mayoría le ha preguntado directamente si el mensaje iba por él mismo.

Por ahora, Yuli y Lucas no han confirmado que hayan retomado oficialmente su relación. Sin embargo, después de su “recaída” en el Zevra y de haber decidido hacer juntos el Camino de Santiago, todo apunta a que ambos están disfrutando de esta nueva etapa sin prisas y sin necesidad, al menos de momento, de ponerle una etiqueta.