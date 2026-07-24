Equipo Outdoor 24 JUL 2026 - 09:00h.

La hija de Paz Padilla ha contado en sus redes las tradiciones de boda que no piensa cumplir junto a Mario Cristóbal

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Anna Ferrer Padilla ha querido dejar claro que su boda con Mario Cristóbal no va a seguir el manual al pie de la letra. La hija de Paz Padilla, que hace unas semanas ya desveló los topicazos y cursiladas que sí piensa cumplir el gran día, ha compartido en sus stories las tradiciones que no está dispuesta a respetar.

No es la primera vez que Anna deja entrever esta forma de encarar su boda. Ya en febrero, cuando anunció la fecha de su enlace y los primeros detalles de la ceremonia, adelantó su filosofía al respecto: "Seguiremos algunas tradiciones en la boda, ¡pero no todas!". Meses después, ha llegado el momento de concretar cuáles son esas costumbres que prefiere dejar de lado.

La primera tiene que ver con la elección del traje de Mario. Según ha contado la propia Anna, sabía perfectamente que llevarlo a él a esa cita "daba mala suerte", pero decidió ignorarlo por completo: fue el propio Mario quien le pidió que le acompañara, y fue él quien terminó eligiendo todo el traje a su gusto.

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"Fue muy buena idea acompañarle en eso", ha reconocido la influencer, que hace unos días también se probaba su segundo vestido de novia a dos meses de la boda, valorando ese momento como un ratito más para disfrutar juntos en pleno proceso de preparativos.

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La segunda tradición que Anna piensa saltarse es la de no dormir juntos la noche antes de la boda. Para la creadora de contenido, separarse esa noche no tiene ningún sentido: lo que más le apetece es despertarse justo ese día junto a Mario, y no está dispuesta a renunciar a ello por una superstición. "No creo que me vaya a dar mala suerte, ni que lleve esas cosas", ha asegurado, dejando claro que no piensa dejarse llevar por el peso de la tradición.

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Esta forma de vivir su boda a su manera no es nueva en Anna, que en las últimas semanas también ha tenido que responder a las críticas por la cantidad de despedidas de soltera que ha organizado, llegando a admitir que en algún momento se sintió mal por el aluvión de comentarios recibidos. Pese a las críticas, la influencer ha seguido adelante con sus planes sin dejarse condicionar por lo que opinen los demás.

Con este mensaje, Anna ha querido resumir su filosofía de cara al gran día: "Cada uno tiene que vivirlo como quiera", ha zanjado, dejando claro que, más allá de lo que digan las costumbres, ella y Mario harán las cosas exactamente como a ellos les apetezca.