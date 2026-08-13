La madre de Leila León opina sobre la relación de su hija con David Vaquero

Lidia González 13 AGO 2026 - 13:42h.

La madre de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa si piensa que el romance de Leila León y David Vaquero tiene futuro

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Leila León ha querido presentar oficialmente a una de las personas más importantes de su vida y han tenido una conversación llena de confesiones. Después de que la canaria actualizase su situación con Atamán, la madre de la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ opina sobre la relación de su hija con David Vaquero. Ambas se sientan frente a las cámaras de mtmad para sincerarse como nunca y no se cortan nada. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, que se ha confesado sobre su futura maternidad con el albaceteño, ha querido saber la opinión real de su madre sobre su nueva relación. Tras once años de noviazgo con Atamán, la influencer ha dado un giro radical a su vida y no ha dudado en preguntarle si cree que su romance con David Vaquero tiene futuro. La madre de la canaria se sincera por completo y confiesa todo lo que piensa sobre el nuevo novio de su hija.

Leila León habla claro sobre el romance de Atamán y Andrea Canel

Hace unas semanas salió a la luz la información que podría apuntar a una posible pareja sorpresa y la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no ha dudado en pronunciarse al respecto. La creadora de contenido habla claro sobre el romance de Atamán y Andrea Canel. Después de que ambos fuesen pillados besándose en un festival, la canaria ha dado un paso al frente para romper su silencio tras el aluvión de comentarios que ha recibido. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!