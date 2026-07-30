Steisy vive un momento de tensión en la piscina de su casa

Natalia Sette 30 JUL 2026 - 16:12h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha relatado a sus seguidores el accidente que ha ocurrido en su piscina

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Patricia Steisy ha vivido un momento de máxima tensión en su casa que ha querido compartir de inmediato con su amplia comunidad de seguidores. La exconcursante de 'Supervivientes', que ha contado recientemente entre lágrimas la pérdida de uno de los bebés que estaba esperando, ha explicado el accidente ocurrido mientras disfrutaba de la piscina con su hija.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la influencer relató el incidente apenas unos minutos después de que ocurriera, sin ocultar el enorme susto que se llevó al ver la escena. Un descuido que estuvo a punto de convertirse en un grave problema, sembrando el pánico por unos instantes en la creadora de contenido.

Afortunadamente, todo se resolvió de la mejor manera posible gracias a la rápida reacción de la protagonista del accidente y a las estrictas medidas de prevención que la andaluza mantiene en su vivienda. “Hoy esta señorita se ha caído a la piscina pero para mi sorpresa se sabía la salida perfectamente”, explicó aliviada tras comprobar que el incidente no pasó a mayores.

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La “señorita” en cuestión era su propia perrita, que cayó al agua mientras paseaba por los alrededores de la piscina. La de Granada, que justo antes había publicado unas imágenes de su hija pequeña disfrutando de un tobogán instalado en el agua, dejó claro que jamás baja la guardia. “El susto me lo he llevado. Menos mal que estoy pendiente y solo dejo entrar en la piscina tanto a los perros como a la niña si estoy yo, si no estoy cierro la barrera a cal y canto”, concluyó contundente.

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Ahora que es verano, la familia pasa mucho tiendo en los exteriores de su increíble chalet, tanto en la piscina como en sus alrededores. Consciente de que puede haber accidentes, la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' siempre está alerta por si ocurren cosas como estas. En el caso de su hija Athenea, se observa cada vez que comparte una imagen de la niña en una piscina lleva el chaleco, protegiendo al máximo su seguridad.