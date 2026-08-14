Lidia González 14 AGO 2026 - 10:48h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ opina sobre Juan Faro y cuenta cómo está Maica Benedicto tras la polémica

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Claudia Chacón ha querido romper una lanza a favor de una persona muy importante para ella y no ha dudado en dar un golpe sobre la mesa para enfrentar la polémica que se ha generado a su alrededor. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’, amiga íntima de Maica Benedicto, habla sobre su relación con Juan Faro después de que la murciana confiese si está enamorada. La influencer se ha mostrado muy contundente a la hora de decir lo que de verdad piensa de él y lo ha confesado todo frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir al respecto, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Durante las últimas semanas, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se ha convertido en el centro mediático debido a su incipiente relación con Juan Faro, un perfil muy polémico, que tiene un pasado en prisión y al que se le relacionó con Sofía Suescun. Por ello, Claudia ha querido romper su silencio para confesar cómo es realmente el empresario y cómo ha visto a su amiga estos días: “Es una persona más sensible de lo que parece, que se compromete y es cariñoso”. La creadora de contenido sabe muy bien de lo que está hablando ya que ha estado al lado de su amiga desde que toda esta situación comenzase: “Me ha hablado genial de él”.

“Están todo el rato juntos, en pleno proceso de enamoramiento”, asegura la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. Cansada de la posición mediática en la que se encuentra su amiga, que no ha dejado de recibir un aluvión de críticas, ha sacado la cara por ella y ha terminado explotando: “No entiendo la necesidad de dejar mal a esta persona”.

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha confesado si ha investigado el perfil de Juan Faro después de todo lo que se ha dicho sobre él para saber a qué tipo de persona está conociendo su amiga. Además, la creadora de contenido desvela si ya ha podido conocerlo y qué plantes tienen para hacer en pareja. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!