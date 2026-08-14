Lorena Romera 14 AGO 2026 - 14:26h.

La protagonista de 'Los Gipsy Kings' ha explicado el motivo por el que ha estado dos semanas desaparecida

Noemí Salazar responde al aluvión de críticas tras confesar el dineral que se ha gastado en su último capricho

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Tras 15 días de absoluto silencio en sus redes sociales, Noemí Salazar ha reaparecido ante su comunidad para dar explicaciones sobre su repentina ausencia. Con la transparencia y cercanía que la caracterizan, la que fuera protagonista de 'Los Gipsy Kings' y concursante de 'GH VIP' ha confesado que necesitaba hacer un alto en el camino en lo que a su vida profesional respecta para priorizar su salud mental.

"Sinceramente, necesitaba desconectar todavía un poco más, pero por compromisos laborales he tenido que volver antes. Vengo de una época mala psicológicamente. ¿Para qué vamos a romantizar las cosas?", ha explicado la creadora de contenido en estos primeros stories tras dos semanas de inactividad.

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La creadora de contenido se ha sincerado sobre la presión de las redes y la falsa perfección que muchas veces se proyecta. La empresaria ha recordado a sus seguidores que "la felicidad completa no existe" y que es fundamental saber parar a tiempo. Para ella, este parón ha sido vital: asegura que llevaba más de diez años sin despegarse del móvil ni un solo día y esta vez ha preferido dejar el teléfono en la habitación del hotel para poder descansar a nivel psicológico.

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A pesar de este esfuerzo por desconectar, la madre de Mimi y Antonio ha admitido ser una "adicta al trabajo" y no ha dudado en reconocer que ha echado de menos el contacto con sus seguidores y el cariño que recibe a través de Instagram: "Pensé que no iba a saber desconectar, pero lo he hecho de maravilla y creo que lo voy a hacer más a menudo. Os he echado de menos porque estoy muy acostumbrada a meterme en Instagram... Me he seguido metiendo, ¿eh? Y me parecía raro no tener mensajes".