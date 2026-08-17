Muere Jam Albarracín, cantante de 'Farmacia de Guardia' y periodista, a los 66 años en Murcia

Celia Molina Murcia, 17 AGO 2026 - 10:27h.

José Ángel Martínez Albarracín, fundador del grupo 'Farmacia de Guardia', falleció el domingo 16 de agosto en la región de Murcia

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'La Verdad' de Murcia ha comunicado la muerte de José Ángel Martínez Albarracín, Jam, cantante de la mítica banda murciana 'Farmacia de Guardia', a los 66 años. El músico, que acabó escribiendo en dicho periódico hasta el 2021, falleció la noche del domingo 16 de agosto en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, donde permanecía ingresado desde hacía dos semanas, según publica el medio, sin hablar de ninguna enfermedad determinada.

Nacido en Caravaca de la Cruz en 1960, Jam era una figura muy reconocida dentro (y fuera) de la región de Murcia y fue definido por el Ayuntamiento de Cartagena de la siguiente manera:

"Cuando cumplió la mayoría de edad, Jam formó la que sería la banda más relevante de los años 80 en Murcia, Farmacia de Guardia, en la que durante años ejerció como cantante, bajista y compositor y con la que logró traspasar las fronteras nacionales, llegando a alcanzar el nº1 en países latinoamericanos como Perú", recuerdan, siendo Farmacia de Guardia un puntero grupo de rock.

"Murcia ha perdido a uno de sus grandes narradores"

"Tras la separación del grupo y formar parte de otros proyectos como La Guardia Roja o Arma Joven, Jam fue pionero en Murcia como productor musical, dejando su firma en discos de Overdrive, Anónimos o Abuela Dinamita", añaden, sobre su extensa y fructífera carrera.

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También recuerdan que Albarracín "montó y dirigió la agencia de management y contratación Rockway, antes de pasar a formar parte de la plantilla de la compañía discográfica multinacional BMG, a la que perteneció durante dos años. Desde 1995 a 2021 ha publicado regularmente sus artículos, críticas y entrevistas en el diario La Verdad, además de haber colaborado en otras publicaciones de ámbito nacional como la revista Efe Eme, el portal musical Bythefest o en la actualidad Mússica.Info".

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Igualmente, el fallecido fue director y presentador del programa radiofónico Stereojam, del portal digital murciarock.com y, durante ocho temporadas, del espacio televisivo La Jam Evasión. Asimismo, Albarracín diseñó e impartió un curso de periodismo musical, además de haber ofrecido diversas conferencias sobre música en la Universidad de Murcia, en el MUBAM o en la Fundación Pedro Cano. En 2023 fue galardonado con el Premio Leyenda en los Premios de la música Narciso Yepes.

En lo personal, el músico deja a una hija, Ada, y a la redacción de La Verdad desolada por su pérdida: "Hoy Murcia pierde a uno de sus grandes narradores culturales. Un músico que supo reinventarse como periodista sin dejar nunca de ser músico. Quedan sus canciones, sus artículos y el recuerdo de una pasión contagiosa por la música. Queda, en definitiva, la obra de alguien que dedicó toda una vida a escuchar, contar y defender aquello que más amaba", han escrito, en su memoria.