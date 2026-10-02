Raquel Noya Pontevedra, 02 OCT 2026 - 04:31h.

VOAR Motos, una startup viguesa, ha desarrollado una moto eléctrica de tres ruedas a la que se puede acceder directamente desde la silla de ruedas

El proyecto busca facilitar los desplazamientos autónomos de personas con movilidad reducida

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Subirse a una moto sin ayuda y ponerse en marcha desde la propia silla de ruedas. Esa es la posibilidad que quiere hacer realidad VOAR Motos, una startup de Vigo que ha desarrollado un vehículo eléctrico de tres ruedas pensado para personas con movilidad reducida.

El proyecto busca resolver una de las principales barreras a las que se enfrentan quienes utilizan silla de ruedas en su día a día: poder desplazarse de forma autónoma sin tener que recurrir al coche adaptado, al transporte público o a la ayuda de otra persona. En sus redes sociales, la empresa resume su filosofía con un lema: “Que la libertad forme parte de la vida de las personas”.

Detrás de la iniciativa están Álvaro Soto Táboas y Florentino Míguez Durán, a través de la sociedad Astrax Movilidad. Su objetivo es trasladar al ámbito de la movilidad adaptada una experiencia que hasta ahora muchas personas no podían disfrutar: conducir una moto y ser independientes en sus desplazamientos diarios.

Acceso directo desde la silla

La propuesta se materializa en la VOAR Fold, una moto eléctrica de tres ruedas concebida para desplazamientos urbanos e interurbanos que ya ha sido probada por algunos usuarios. En un vídeo publicado en su perfil de Instagram muestran las primeras impresiones: “Yo encantadísimo”; “Que pueda valer para el mayor número de personas posible” y “Libertad y experiencias nuevas”, son algunos de los comentarios que han dejado tras usarla en un circuito cerrado.

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Una de sus principales características es precisamente el sistema de acceso: la persona puede entrar directamente con su silla de ruedas, sin necesidad de realizar una transferencia para ocupar el asiento del vehículo, lo que facilita su manejo en casi cualquier lugar.

El diseño incorpora además sistemas destinados a facilitar la estabilidad y la seguridad cuando la moto está detenida, junto con una propulsión eléctrica y la correspondiente homologación para circular por ciudad y sus alrededores.

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La empresa también ha buscado alejarse de la imagen tradicional de los vehículos adaptados. El diseño de la VOAR Fold apuesta por una estética propia de una moto convencional, con una configuración ergonómica y pensada para su utilización diaria.

Más autonomía en los desplazamientos

La idea de sus creadores parte de una demanda que, según explica Álvaro Soto, han trasladado personas usuarias de silla de ruedas: recuperar la posibilidad de conducir y desplazarse por su cuenta.

Frente a otras alternativas de movilidad adaptada, la startup plantea un vehículo que permita realizar trayectos cotidianos de una manera más directa. Entre las ventajas que destaca el proyecto están la reducción del tiempo empleado en los desplazamientos y de determinados costes asociados al transporte, además de la autonomía que proporciona poder conducir el propio vehículo.

No se trata únicamente de facilitar un desplazamiento puntual. El proyecto pretende que la persona pueda utilizar la moto en su vida cotidiana para acudir al trabajo, hacer recados o moverse por la ciudad sin depender de terceros.

Un proyecto nacido en Vigo

VOAR Motos desarrolla su actividad en Vigo y cuenta con el respaldo de diferentes entidades vinculadas al emprendimiento, la movilidad y la industria gallega. Entre ellas figuran la Xunta de Galicia, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, el Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga), HTA y BFA.

La startup también mantiene colaboraciones con organizaciones relacionadas con la discapacidad y la movilidad, como Aspaym y Cogami, con el objetivo de incorporar al desarrollo del vehículo la experiencia de quienes serán sus potenciales usuarios.

Una comunidad alrededor de la movilidad

Más allá del desarrollo de la moto, los impulsores de VOAR quieren crear una comunidad alrededor del proyecto. En ella tienen cabida personas con movilidad reducida, familias, fisioterapeutas, entidades sociales, fundaciones e inversores.

La intención, explican, es que ese contacto permita conocer de primera mano las necesidades de los futuros usuarios y seguir evolucionando el vehículo. Algunos internautas, de hecho, ya han sugerido a través de Instagram que el vehículo sea biplaza, a lo que sus creadores han respondido: “Poco a poco! Persona y silla es suficiente por el momento”.