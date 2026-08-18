Natalia Sette 18 AGO 2026 - 17:33h.

La hija de Paz Padilla publica en sus redes sociales un increíble el video con su prometido Mario Cistobal para iniciar la cuenta atrás para su boda

La broma del futuro marido de Anna Ferrer a Paz Padilla durante el eclipse

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Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal atraviesan la recta final de los preparativos para su esperada boda. A escasas semanas de darse el 'sí, quiero' y tras compartir las dudas sobre el vestido de novia y la elección del velo , la pareja ha revolucionado las redes con un emotivo video que marca el inicio de la cuenta atrás para el gran día.

A través de su Instagram, la pareja ha compartido una publicación que ha derretido a su comunidad. En el vídeo aparecen románticas imágenes de ambos corriendo al aire libre, en el interior de una casa, navegando en barco o bañándose en el mar. Una sucesión de momentos marcados por las risas, los besos, las caricias y las miradas de complicidad.

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La grabación simula el estilo de los vídeos antiguos en cámara analógica, combinando tonalidades sepia con secuencias en blanco y negro. De fondo, mientras se ven las emotivas imágenes, se escucha a los dos protagonistas dedicarse unas bonitas palabras de amor que reflejan las ganas que tienen de pasar por el altar.

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“Es la persona con la que me siento seguro, siento que es mi casa a la que quiero volver siempre”, se escucha decir a Mario en una sincera declaración. Por su parte, la hija de Paz Padilla ratifica ese compromiso abriéndose en canal: “Pase lo que pase si nos tenemos el uno al otro yo voy a tirar para delante”.

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Para acompañar el video, la propia Anna Ferrer ha escrito un entusiasta mensaje para sus seguidores: “¡¡¡¡¡¡Ahora sí, empieza la cuenta atrás!!!!!! No quiero pasar NI UN VERANO SIN TI”. Por su parte, el prometido no tardó en dejar su amorosa respuesta en la sección de comentarios: “Si te quiero más reviento”.

Aunque la inmensa mayoría de los mensajes recibidos han sido de felicitación y admiración por la belleza del montaje, con comentarios como “Qué vídeo tan lindo, me encanta” o “Que la vida y el matrimonio os depare cosas bonitas”, no han faltado algunas críticas: “Tengo la boda ya hasta en la sopa” o “Menos mal que ya llega…”.

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A pesar de los contados comentarios negativos, el vídeo acumula ya miles de interacciones deseándole lo mejor a la pareja. De esta forma, Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal enfrentan los últimos días previos a su enlace rodeados del cariño de sus seres queridos y con la emoción a flor de piel ante su inminente paso por el altar.