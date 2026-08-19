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Antonio Montero, marido de Marisa Martín Blázquez, ha protagonizado un momento que no pasaba desapercibido en 'Vamos a ver', ya que habló en 'El Verano se Mueve' de una hipotética relación sentimental con Marisa Jara.

El colaborador del programa explicaba que se reencontró con la modelo en Ibiza hace años y ha recordado una conversación que mantuvieron. Montero planteó que su matrimonio le impedía una posible historia de amor y en el programa ha añadido: "Marisa me impresiona muchísimo como mujer. Le dije que si no estuviera casado podríamos haber tenido un romance". También reconocía que ha considerado a Jara una mujer espectacular siempre.

La conversación generaba reacciones inmediatas en 'Vamos a ver', como la de su verdadera mujer: Marisa Martín Blázquez.

Las palabras de Montero han provocado bromas entre colaboradores y han situado a Marisa en el centro de la conversación. La colaboradora ha reaccionado con humor, pero también ha querido aclarar que la historia no ha podido darse por segura. Martín Blázquez ha recordado que Marisa Jara siempre ha sido amiga suya y ha marcado distancia con supuestos sobre sus intenciones.

La periodista ha afirmado, refiriéndose a su marido: “Marisa Jara ha sido muy amiga mía. “Nada se ha interpuesto entre nosotras, ni tú ni nadie”. Además, ha ironizado sobre la seguridad de su marido y ha resumido su reacción: “Cariño, te has venido muy arriba”.

Marisa Martín Blázquez reacciona con humor en 'Vamos a ver' a las palabras de su marido: "Cariño, te has venido muy arriba"

Marisa Martín Blázquez también ha respondido a la declaración recordando que ella también ha recibido otras propuestas de famosos, aunque nunca ha contado quiénes se las han hecho.

La colaboradora ha explicado en directo que varios hombres famosos le mostraron su interés, pero ha mantenido sus identidades en privado: “Yo no he dicho qué famosos me han metido ficha y no he entrado”. Después, ha insistido: “Yo no he ido diciendo las cosas en público”.

Sobre si va a dormir en su casa, la periodista ha afirmando que "ayer no lo hizo y hoy tampoco lo hará".