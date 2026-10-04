Iván Sevilla 04 OCT 2026 - 19:32h.

Sonia Dolores A.M fue vista por última vez el sábado 5 de septiembre en Alhaurín El Grande, Málaga

La mujer mide 1,60 metros de altura, tiene el pelo moreno, un piercing en el labio y tatuajes en los brazos

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MálagaAlerta por la búsqueda de Sonia Dolores, una mujer de 33 años que lleva desaparecida un mes tras haber sido vista por última vez en la localidad de Alhaurín El Grande (Málaga).

Así lo ha trasladado este 4 de octubre la Asociación SOS Desaparecidos, que ha difundido su caso en redes sociales, al igual que compartió el de Salva, otro hombre al que se busca en Cáceres.

Sobre la treintañera cuyas iniciales de sus apellidos son A.M. se ha dado a conocer que se le perdió el rastro el sábado 5 de septiembre en el pueblo malagueño. Desde entonces, tratan de dar con su paradero.

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Para pedir una colaboración ciudadana que pueda ayudar a encontrarla, se han publicado algunos detalles importantes de Sonia, junto a una fotografía de su rostro para identificarla mejor.

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En concreto, mide 1,60 metros de estatura, pesa 70 kilogramos, tiene los ojos marrones y el pelo moreno. En la imagen lleva precisamente el cabello liso largo. También se sabe que tiene un piercing en el lateral del labio.

Lleva tatuajes en los brazos

Otro dato clave para reconocerla son los tatuajes que lleva en los brazos, aunque no han especificado de qué son exactamente. El día que desapareció, Sonia vestía una camiseta de tirantes negra.

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Junto a sus pantalones vaqueros, calzaba unas zapatillas negras. Con todo esto, cualquier persona que la haya visto o la vea puede comunicar de inmediato su ubicación llamando al número 868286726 o al 112.