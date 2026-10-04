La velada sirvió también para nombrar a los embajadores de Estrellas contra el Cáncer 2026

El evento, fundado por Nuria Moreno y el chef Óscar Molina, cumple cinco años de compromiso

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Estrellas Contra el Cáncer es una cena solidaria que cuenta con diferentes chefs con estrella Michelín de diferentes partes de España. Todo el dinero recaudado va a favor y de manera íntegra a las familias de Ibiza y Formentera que necesitan tratamientos contra el cáncer de sus hijos. Anoche, se celebró su quinta edición en Nassau Beach Club Ibiza.

Durante la velada, Iberia Cards volvió a respaldar la iniciativa con el sorteo de 50.000 Avios, una de las distintas acciones solidarias desarrolladas durante la noche.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó fuera de los fogones. La UD Ibiza se sumó a la gala con camisetas oficiales personalizadas con el nombre de cada uno de los niños de Ibiza y Formentera que se encuentran enfermos e ingresados, un gesto con el que el club quiso trasladarles el cariño y la fuerza de la isla.

La velada sirvió también para nombrar a los embajadores de Estrellas contra el Cáncer 2026: Ksenija y Andrea, de Photo Film Ibiza; Anthony Blake y Cristina Pedroche, que prestarán su imagen y su voz para dar visibilidad al proyecto.

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"Cinco años después seguimos aquí con la misma ilusión", confiesa Nuria Moreno

El evento, fundado por Nuria Moreno y el chef Óscar Molina, cumple cinco años de compromiso con los niños y jóvenes con cáncer y sus familias de Ibiza y Formentera. La cita volvió a reunir a profesionales de la gastronomía, empresas, instituciones y representantes de la sociedad ibicenca con un objetivo común: contribuir a mejorar la vida de quienes atraviesan esta enfermedad.

Para Nuria Moreno, alcanzar esta quinta edición supone haber convertido una idea inicial en una red cada vez más amplia. "Cinco años después seguimos aquí con la misma ilusión del primer día, pero con una familia muchísimo más grande", destacó. "Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: que ninguna familia sienta que está sola en un momento tan difícil".

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Música y gastronomía para celebrar la solidaridad

Los 21 chefs participantes fueron Óscar Molina, María Jiménez, Álvar Hinojal, Luis Veira, Carlos Maldonado, Samuel Naveira, Víctor Martín, Sergio Manzano, Juan José Losada, Lydia del Olmo, Víctor Suárez, Álvaro Garrido, Raúl Resino, Marc Segarra, Luis Valls, Pablo González, Israel Ramos, Rafael Soler, Aarón Ortiz, Cristian Palacio y Jordi Grau.

La noche contó también con representación del Ayuntamiento de Sant Josep, Consell de Ibiza, Govern balear, Aetib y Ayuntamiento de Ibiza, además de numerosas empresas y entidades colaboradoras.

Los del Varadero fueron los encargados de ofrecer el concierto de cierre, convirtiendo la parte final de la noche en una celebración de la vida y la solidaridad.