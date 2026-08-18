Celia Molina 18 AGO 2026 - 16:15h.

Wladimir Klitschko, exnovio de Hayden Panettiere y padre de su hija, de 11 años, ha hablado en las redes sobre la muerte de la actriz

La trágica vida de Hayden Panettiere: de su adicción al alcohol y la muerte de su hermano a la pérdida de la custodia de su hija

Compartir







Wladimir Klitschko, el exnovio de Hayden Panettiere y padre de su única hija, Kaya, de 11 años, ha roto su silencio en las redes sociales con una emotiva carta dedicada a la actriz. Él y Hayden se conocieron en una fiesta en el año 2008 y comenzaron una relación sentimental que no solo llamó la atención de la prensa por su diferencia de edad (14 años), también por gran diferencia de altura.

Ambos rompieron amistosamente en el 2011, pero retomaron su noviazgo en 2013, dando la bienvenida a su primera y única hija, Kaya, tan solo un año después. Gracias al libro de memorias publicado en mayo de este 2026 por la propia Hayden, sabemos que ella estuvo a punto de morir durante el parto de la niña, tras sufrir una grave hemorragia por la que tuvo que ser operada durante horas.

También que sufrió una depresión postparto que agravó seriamente sus problemas de adicción al alcohol, motivo por el que su pareja, Wladimir, con quien llevaba más de una década, decidió separarse y pedirle la custodia total de su hija menor.

Hayden le cedió la custodia de su hija al padre de la niña

La intérprete, aunque pudo haber iniciado una batalla legal contra él, le cedió la custodia y padre e hija se trasladaron a vivir a Europa, lejos de la industria cinematográfica y de las adicciones de Hayden. En su cuenta de Instagram, todavía puede leerse un extracto de sus memorias en el que la actriz de 'Scream' relató lo que sintió durante el postparto:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Un trago de Fireball me quemó la garganta y luego me hizo sentir un calor que bajaba por el pecho, se extendía por los brazos y recorría todo el torso. Mis hombros se relajaron y mi corazón se llenó de alegría mientras daba la bienvenida a esa felicidad, y luego a la nada. Los adictos no somos gente paciente. Queremos y necesitamos un alivio inmediato. En el instante en que sentí ese ardor, la ansiedad que había sentido desde el nacimiento de mi hija desapareció".

Ahora, al haber conocido su muerte, su exnovio le ha dedicado una bonita carta en sus redes en la que, junto a una foto familiar, le promete que siempre le hablará a su hija de ella:

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"La muerte de Hayden me entristece profundamente"

"Nuestra familia está atravesando un momento de profunda conmoción y dolor. La noticia de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Se fue de este mundo demasiado pronto. Hayden era, aunque ya no fuera mi pareja, una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya", dice el boxeador.

"Logró una carrera increíble gracias a su inmenso talento, al tiempo que se enfrentaba a los aspectos más oscuros de una industria muy exigente. Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupaba en nuestras vidas. A nuestra hija Kaya siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde la persona que era. Expreso mi más sentido pésame a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus seguidores, que hoy también están de luto. Personas jóvenes y con talento como Hayden no deberían abandonar este mundo tan pronto", ha añadido.

"Pido a todo el mundo que, por favor, respete los sentimientos y la privacidad de nuestra familia durante este momento tan increíblemente difícil. Por ahora, esto es todo lo que deseo decir. Gracias a todos los que estáis apoyando a mi familia y expresando vuestras sinceras condolencias", ha concluido el luchador.