Claudia Barraso 20 AGO 2026 - 17:48h.

Rauw Alejandro estaría viviendo con su nueva pareja en Nueva York desde hace dos años: todos los detalles

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Rauw Alejandro estaría viviendo una de las mejores etapas de su vida desde que se conoció su separación con la cantante Rosalía. Parece, que el puertorriqueño de 33 años, se habría convertido en papá primerizo hace apenas unos días según ha confirmado Álex Rodríguez en el programa ‘¡Siéntese quien pueda!’.

La noticia ya ha conseguido ser el foco mediático en las redes sociales, donde muchos usuarios están intentado averiguar más pistas sobre si se trata de una información real y quién podría ser la madre de su primer hijo después de que el cantante permaneciese en un segundo plano después de la polémica ruptura con la catalana.

Según confirmó el periodista, Rauw Alejandro estaría manteniendo una relación con una joven estudiante desconocida a la que supuestamente habría conocido al poco tiempo de haber dado por terminada la relación con Rosalía. Sin embargo, el protagonista no ha querido confirmar o desmentir tal información en ningún momento. De hecho, el puertorriqueño se alejó más de los escenarios y de las redes sociales que antes de su famosa relación.

La vida de Rauw con su supuesta pareja y su bebé

La supuesta pareja estaría viviendo en Nueva York donde ella podría haber seguido sus estudios mientras le acompañaba a cada uno de sus eventos. El mismo periodista confesó que llevarían dos años y que “son bastantes bonitos y discretos”. Y tanto, porque Rauw Alejandro ha sorprendido con su nuevo amor anunciando, nada más y nada menos, que a su primer hijo o hija.

Aunque la noticia no ha sido confirmada por ninguno de los dos protagonistas y, todavía tampoco se sabe si de verdad existe una supuesta joven estudiante y novia desde hace dos años del cantante, todo apunta a que “han llevado el embarazo con discreción máxima” y que el artista estaría viviendo una de las etapas más bonitas de su vida: “Se le cae la baba”, afirmaba Álex Rodríguez.

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Por el momento tampoco se ha trascendido nada más sobre el supuesto bebé que habría tenido la pareja, ni cuándo se produjo el nacimiento, ni el sexo, ni el nombre que habría elegido la pareja para él o ella. Además, la fuente tampoco ha querido revelar ningún detalle sobre la identidad de la nueva enamorada del cantante.

Los rumores sobre su ruptura con Rosalía

No se ha sabido nada de la vida del artista poco después de que la pareja anunciase que habían decidido romper la relación. Ambos se dejaban ver mucho públicamente, tanto en sus redes sociales como en sus conciertos o incluso en programas de televisión. De hecho, anunciaron incluso que se casarían, pero nunca llegaron a hacerlo y todo el mundo se preguntó el por qué de esa inesperada ruptura.

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Días después, comenzaron los rumores de que habría sido una infidelidad de Rauw la que habría hecho que el amor se acabase tan de repente entre ambos y estas especulaciones no dejaron de sonar en la cabeza de muchos con el estreno del álbum ‘Lux’ de Rosalía, creyendo que la canción de ‘La Perla’ es un pequeño homenaje de Rosalía a ese intenso romance con el puertorriqueño.