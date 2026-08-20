Suspenden la búsqueda del supuesto león avistado en la Sierra de San Vicente, en Toledo

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La Guardia Civil ha decidido suspender el operativo de búsqueda de un supuesto león en la Sierra de San Vicente (Toledo), tras desplegar durante un día y medio varios medios aéreos y patrullas por el aviso de un repartidor que aseguró el miércoles haber visto al felino.

Según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno, "no se han obtenido evidencias de la existencia de un león en la zona" y no ha habido nuevos avisos de avistamiento por la población desde la mañana del miércoles.

La Guardia Civil ha mantenido contacto con ayuntamientos afectados, Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, ganaderos y la población de la zona, "siendo las gestiones negativas".

Una llamada al 112 de un repartidor

El Instituto Armado ha decidido, por lo tanto, suspender el dispositivo operativo desplegado en los términos municipales de Hinojosa de San Vicente y El Real de San Vicente durante el 19 y el 20 de agosto.

En las labores han participado esta mañana 20 efectivos entre patrullas de Seguridad Ciudadana, un helicóptero, un equipo Pegaso y patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

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La búsqueda del animal se activó ayer, miércoles, tras una llamada al servicio de urgencias y emergencias 112 de un repartidor que trabajaba por la zona y dijo que había divisado un león en la zona del convento del Piélago, en la Sierra de San Vicente, al noroeste de la provincia de Toledo.

Perros de raza mastín tibetano

En concreto, el aviso fue en la carretera TO-1375 a la altura del kilómetro 9, una vía que conecta las localidades de El Real de San Vicente y Navamorcuende. La Guardia Civil comprobó si algún ejemplar se ha escapado del núcleo zoológico de Hinojosa de San Vicente (Toledo) o de algún otro de la Comunidad de Madrid y contactó con núcleos zoológicos más alejados, pero ninguno ha registrado una huida.

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Del mismo modo, la Guardia Civil comprobó la localización de los perros de raza mastín tibetano de la zona, debido a las características similares a los leones.