Conmoción en el mundo del tiro con arco extremeño al conocerse la noticia de la muerte de Inés Pérez

Esta mujer aprendió a tirar con arco a sus 70 años y nunca dejó de acudir a sus entrenamientos pese a su estado de salud

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CáceresEl deporte cacereño se encuentra de luto al conocerse la muerte de Inés Pérez, una arquera que aprendió a practicar tiro con arco a sus 70 años. Esta mujer que ha fallecido ha dejado una gran tristeza y pena en la Federación Extremeña de Tiro con Arco, como explica su presidenta al medio de comunicación 'El periódico de Extremadura'.

Raquel de San Macario, tiradora y presidenta de la Federación Extremeña de Tiro con Arco, ha sido la encargada de dar la noticia del fallecimiento de Inés Pérez a través de sus redes sociales. La presidenta de la federación extremeña solo tiene buenas palabras para quien también fue miembro de la Junta Directiva de AOEX, la Asociación Oncológica Extremeña, como recoge el medio de comunicación anteriormente citado.

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La muerte de esta arquera

Según se ha conocido, Inés Pérez aprendió a practicar tiro con arco cuando tenía 70 años y, pese a sus problemas de salud, nunca dejó de acudir a los entrenamientos.

El fallecimiento de Inés ocurrió hace dos días y ha sido este jueves cuando varias personas de su entorno han querido recordar públicamente su figura y el ejemplo que dejó durante años.

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Raquel de San Macario, presidenta de la Federación Extremeña de Tiro con Arco, ha destacado su carácter comprometido y solidario. La recuerda como una mujer "valiente, constante y llena de vida" que no faltaba a los entrenamientos.

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Como explica el medio de comunicación extremeño, las dificultades para desplazarse, que en los últimos años la obligaban a utilizar un andador, no fueron un obstáculo para esta arquera. Inés practicaba sentada y siempre llegaba con su arco y una sonrisa. "Aprendió con 70 años", recuerda uno de sus compañeros al diario extremeño.

Además, Inés participaba en el proyecto ‘Arco y Salud’, al que acudía cada viernes, y estaba especialmente implicada en ‘Flechas Rosas contra el cáncer de mama’, una iniciativa impulsada por la Federación Extremeña de Tiro con Arco y AOEX.

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Por eso, su fallecimiento ha causado gran tristeza y conmoción a los amantes del tiro con arco y a los voluntarios que conocían y compartían tiempo con Inés Pérez. Desde el deporte extremeño aseguran que su legado permanecerá en cada flecha rosa que se lance en su memoria.