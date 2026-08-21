Celia Molina 21 AGO 2026 - 10:17h.

El cantante publicó un comunicado en el que asegura que tiene neumonía y que los médicos le han recomendado "reposo total"

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Pablo Alborán, que continúa inmerso en la gira 'Global Tour KM0', con la que está recorriendo toda la geografía española para presentar su último álbum 'KM0' antes de llevar su show a Latinoamérica, se ha visto obligado a cancelar su próximo concierto, previsto para este viernes 21 de agosto en Ciudad Real, por un problema de salud.

Ha sido el propio artista malagueño quien ha informado sobre su estado a través de un mensaje en su cuenta de Instagram: "Hola Familia. Acaban de diagnosticarme neumonía grave y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos días. Nos vemos obligados a cancelar el concierto previsto para mañana, 21 de agosto, en Ciudad Real. Gracias de corazón por llenar este concierto y espero que nos veamos muy pronto", ha dicho en su comunicado.

También ha agradecido "de corazón" el interés que su estado de salud pueda generar, pero pidiendo que esta información "se trate con rigor y serenidad, evitando clickbaits, interpretaciones o titulares que puedan generar una preocupación innecesaria" a sus seres queridos.

"Ya llevo un chute de antibiótico"

El cantante ha explicado que ya se encuentra en tratamiento y espera encontrarse mejor en los próximos días: "Solo es una neumonía y ya llevo un chute de antibiótico que me va a dejar nuevo en nada. Ahora solo toca descansar, cuidarme y recuperarme bien para seguir disfrutando de las aventuras que nos quedan. Gracias por todo el cariño", ha añadido.

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Junto a la publicación, el artista ha escrito otro pequeño texto en el que ha mostrado la "rabia" que le da no poder cantar delante de su público: "Siento los inconvenientes de esta cancelación, habíais agotado el concierto y viajado de lejos. Me da mucho rabia. Pero no puedo daros un concierto en estas condiciones, os merecéis el 200%. Voy a descansar unos días hasta recuperarme del todo. Un abrazo enorme", ha concluido.

El comunicado de Alborán ha recibido numerosos comentarios, entre los que destacan el de su amiga Melanie Olivares, que le ha llamado "Amor" y le ha pedido que "descanse mucho". Cantantes como Rosa López, María José Llergo y hasta el cineasta Juan Antonio Bayona se han preocupado por su enfermedad, deseándole una pronta recuperación.