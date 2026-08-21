Ruth Basauri aclara en qué punto está su relación con Javy López tras sus enfrentamientos

Natalia Sette 21 AGO 2026 - 13:53h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' hace un comunicado a través de sus 'stories' para hablar de su relación con Javy López

Javy López, ex de Ruth Basauri y padre de su hijo, presenta a su nueva novia y revoluciona las redes

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Ruth Basauri y Javy López parecen haber firmado definitivamente la paz tras meses sumidos en un tenso y mediático cruce de acusaciones. Después de que a finales de 2025 la guerra entre la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y el cubano alcanzase su punto más crítico , la influencer ha explicado en qué punto está su relación con el padre de su hijo.

La relación de Ruth y Javy ha pasado por muchos altibajos desde que rompieron en 2024 . Juntos participaron en ‘Recién nacidos’, un programa guiado por terapeutas en el que hicieron público todos los problemas que tenían y por qué la vasca había decidido no continuar con la relación .

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Desde entonces, el intercambio de indirectas y acusaciones ha sido continuo, hasta ahora. El origen de este nuevo acercamiento salió a la luz a raíz de una imagen compartida con el cantante en sus 'stories' de Instagram. En la captura se podía apreciar a Ruth junto al pequeño realizando varias compras para el niño.

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Como era de esperar, las alarmas y las dudas de sus seguidores saltaron de inmediato, obligando a la influencer a emitir un comunicado para aclarar la situación. Ruth, honesta como siempre, quiso explicar el momento que atraviesan actualmente como padres separados. “Nos ha costado muchísimo llegar al punto en el que estamos hoy, después de todo lo que hemos vivido y de las diferencias que hemos tenido”, ha comenzado diciendo.

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La creadora de contenido ha dejado claro que el motor principal de esta tregua ha sido únicamente el bienestar del pequeño Dylan. “Creo que los dos sabemos que si hemos hecho ese esfuerzo ha sido, sobre todo, por Dylan. Hoy podemos llevarnos bien, hablar, entendernos mejor y compartir momentos relacionados con nuestro hijo sin estar constantemente en conflicto”, ha contado satisfecha.

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Asimismo, Ruth ha querido frenar cualquier tipo de especulación sobre una posible reconciliación sentimental con Javy. “Para mí eso tiene muchísimo valor y no quiero que nada se malinterprete ni estropee la tranquilidad que hemos conseguido”, ha matizado tajante antes de concluir su mensaje con un significativo “Siempre pensando en él”.

Ambos compartieron poco después, y por separado en sus perfiles, varias instantáneas disfrutando de un día de playa junto al niño. Estas imágenes confirman que, tras las compras, la expareja disfrutó de un ameno plan familiar de tres en la playa, demostrando que el respeto ha llegado para quedarse por el bien de Dylan.