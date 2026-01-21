Natalia Sette 21 ENE 2026 - 16:06h.

Javy López, ex de Ruth Basauri, muestra públicamente a su nueva novia y recibe una lluvia de comentarios en sus redes sociales

La tajante respuesta de Javy López al comunicado de su ex Ruth Basauri

Javy López, ex de Ruth Basauri y padre de su hijo, presenta a su nueva novia y revoluciona las redes. Tras su mediática ruptura con la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y su duro paso por ‘Recién nacidos’, el cantante se ha vuelto a enamorar, esta vez de una una joven modelo de Pontevedra.

Lo último que esperaba el cubano después de un año cargado de conflictos con su expareja, Ruth Basauri, era ilusionarse de nuevo por alguien. Sin embargo, uno nunca sabe cuándo aparecerá la persona correcta y parece que para Javy apareció antes de acabar el 2025. Ya había salido a la luz que estaba conociendo a alguien, justo al mismo tiempo que Ruth presentaba a su nuevo novio.

No obstante, el cantante decidió guardar la identidad de su pareja unas semanas más. Ahora, ha decidido por fin presentarla públicamente a través de sus redes sociales. “Oficialmente les presento a mi novia”, ha puesto junto a un romántico video en el que aparecen juntos dándose un abrazo.

¿Quién es la nueva novia de Javy López?

La chica que ha conquistado el corazón de Javy López es Iris Miguélez, una joven de 26 años, modelo y enfermera de Pontevedra. Iris se dedica al modelaje y cuenta con 15.000 seguidores en su perfil de Instagram. En 2020 fue la representante española en Miss Grand International en Bangkok, Tailandia. En 2025 quedó subcampeona en Miss RNB España Universal Woman.

En su tiempo libre le encanta la cocina, viajar y disfrutar rodeada de familia y amigos. Además, durante muchos años se dedicó a la lucha libre olímpica, siendo campeona de España de este deporte y habiendo representado al país internacionalmente finalizando en primeras posiciones.

Javy López responde a las críticas tras presentar a su chica

Tras presentarla oficialmente y subir contenido con ella, sus comentarios comenzaron a llenarse de críticas y comentarios negativos. Lo que más le ha llamado la atención a sus seguidores es el parecido de su chica a Ruth Basauri y así se lo han hecho saber. Él, cansado de que sus redes sociales se llenen de comparaciones, sale en defensa de Iris.

“A veces las personas son demasiado pesadas con este tipo de comentarios, con estas comparativas que ya me tienen súper cansado”, ha comenzado diciendo a través de su perfil de Tiktok. El cantante está acostumbrado a las críticas, pues su relación con Ruth siempre estuvo en el ojo mediático. Sin embargo, no está dispuesto a tolerar que critiquen a su novia.

“La mayoría de chicas que se arreglan y se ponen labios o pómulos tienen un mismo patrón físico. Esto no significa que haya buscado a la chica que tengo actualmente porque se parezca a…”, ha explicado de forma contundente el influencer. “Todas son muy parecidas, dejen de hacer este tipo de comparaciones que son absurdas”, añade. Javy recuerda que lo más importante de una persona es aquello que no se ve, y el corazón y la personalidad de Iris lo tienen enamorado.