Melyssa Pinto ha sometido a algunos tratamientos estéticos como la radiofrecuencia

La influencer abre las puertas de su nueva casa: un refugio de diseño con jardín, piscina y estética mediterránea

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Desde que Melyssa Pinto, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', irrumpió en la televisión se ha convertido en una de las influencers más seguidas de nuestro país. Su paso por el reality marcó un antes y un después en su popularidad, pero también puso bajo el foco su imagen y la evolución física que ha experimentado con el paso de los años. Más tarde, su participación en 'Supervivientes' consolidó su proyección mediática y permitió descubrir una faceta mucho más natural y auténtica.

Con el tiempo, las redes sociales se han llenado de comentarios sobre los posibles retoques estéticos de la creadora de contenido. Sin embargo, ha sido la propia influencer quien ha querido despejar cualquier duda. En uno de los vídeos de su canal de mtmad, explicó con total naturalidad que únicamente se ha realizado dos pequeños tratamientos estéticos en el rostro, un aumento de labios con ácido hialurónico y un láser interno para mejorar las marcas del acné.

Además, también ha reconocido recurrir a tratamientos como la radiofrecuencia para cuidar la calidad de su piel, insistiendo en que nunca se ha sometido a cirugías estéticas de mayor envergadura. Lejos de los rumores, la evolución de Melyssa Pinto responde también al paso del tiempo, a un estilo de vida saludable y a una imagen cada vez más cuidada. Desde sus hábitos deportivos hasta su pasión por el cuidado de la piel, analizamos cómo ha cambiado físicamente y estéticamente desde que la conocimos hasta la actualidad.

Sus retoques estéticos y tratamientos

Durante años, la imagen de Melyssa ha estado rodeada de especulaciones. Su rostro ha ido evolucionando con el tiempo y muchos seguidores se han preguntado si detrás de ese cambio existían numerosas intervenciones estéticas. Sin embargo, la influencer ha querido zanjar cualquier rumor explicando con transparencia cuáles han sido realmente los tratamientos a los que se ha sometido.

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El primero de ellos ha sido un retoque con ácido hialurónico en los labios, un procedimiento mínimamente invasivo que permite aportar hidratación, definir el contorno y conseguir un mayor volumen sin alterar las facciones naturales. El segundo tratamiento reconocido por la influencer ha sido un láser interno para mejorar las marcas del acné, una técnica utilizada para estimular la regeneración de la piel desde las capas más profundas. A todo ello se suma una completa rutina de skincare, una de sus grandes pasiones.

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A estos cuidados se suma la radiofrecuencia, una de las tecnologías estéticas más demandadas actualmente para mantener la firmeza de la piel. Este tratamiento estimula la producción natural de colágeno y elastina mediante calor controlado, ayudando a mejorar la definición del rostro y del cuerpo de forma progresiva.

No obstante, la propia influencer ha dejado claro en numerosas ocasiones que su mejor tratamiento sigue siendo su estilo de vida. El deporte forma parte de su rutina prácticamente a diario y constituye uno de los pilares fundamentales de su bienestar físico. Entre todas las disciplinas que practica, el Pilates ocupa un lugar muy especial.

La alimentación también desempeña un papel fundamental en su día a día. La novia de Mario Casas apuesta por una dieta equilibrada y variada, priorizando alimentos frescos y hábitos saludables sin caer en restricciones extremas. Esa combinación entre ejercicio y nutrición explica en gran parte el excelente estado físico que luce actualmente.

La evolución de su estilo

Si hay un aspecto que ha cambiado casi tanto como su imagen física es su estilo. La evolución estética de la exconcursante de 'Supervivientes' también se refleja en la forma de vestir, peinarse y entender la moda, convirtiéndose con el paso de los años en una auténtica referente para miles de seguidores.

Durante su adolescencia, como muchos jóvenes de su generación, apostaba por las tendencias más representativas de los años 2000. Su salto a la televisión supuso un punto de inflexión. La exposición pública hizo que comenzara a construir una imagen mucho más sofisticada, adaptada tanto a las galas como a los eventos y campañas publicitarias en las que empezó a participar.

Durante esos años, su larga melena castaña se convirtió en uno de sus grandes rasgos identificativos. Un cabello brillante y muy cuidado que terminó formando parte de su sello personal y que acompañó la consolidación de su imagen como influencer de moda y belleza.

Con el paso del tiempo, la influencer ha demostrado una enorme capacidad para reinventarse sin perder su esencia. Ella misma define su estilo actual como ecléctico, ya que no le gusta encasillarse en una única tendencia. Puede combinar prendas deportivas con looks sofisticados, diseños minimalistas con piezas mucho más atrevidas, siempre con un objetivo claro, sentirse cómoda.