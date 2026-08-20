Celia Molina 20 AGO 2026 - 16:51h.

Romina, de 9 años, que pertenecía a la Orquesta Infantil de Venezuela, falleció tras pasar 10 días ingresada en un hospital

Lucas Trejo, el futbolista que perdió a su familia en el terremoto de Venezuela, felicita a su hija fallecida por su 6º cumpleaños:

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El Sistema de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Venezuela, del estado de Portuguesa, notificó, el pasado domingo 16 de agosto, a través de sus redes sociales, el fallecimiento de la niña Romina Rivera Cruz, de 9 años, quien, a su corta edad, fue un prodigio del violín.

"Recordaremos siempre tu sonrisa, tu amor por el arte y tu brillante talento Es muy duro perder a uno de los nuestros", escribieron , junto a un vídeo de sus intervenciones musicales. El colegio donde estudiaba ha hecho lo propio en Instagram: "Con profundo dolor y respeto, nos unimos a la pena que embarga a la comunidad educativa de la UECP "Nuestra Señora del Pilar" por la partida de la pequeña Rivera Cruz Romina Valeria, estudiante de 5to grado", han escrito.

Romina era integrante de la fila de violines de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Acarigua-Araure, de la Sinfónica de la Juventud Portugueseña José Antonio Páez y de la Orquesta Infantil de Venezuela, a la que entró por concurso y ganó por mérito.

Tenía fibrosis quística, pero su madre habla de negligencia

Fue con éste último grupo con quien la niña fallecida viajó a Roma, en octubre de 2025, junto a otros 160 niños, para participar en los actos de canonización de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, liderados por el Papa Francisco. Tal y como se ve en los vídeos que dejaron constancia del momento, Romina conmovió a todos los presentes al ejecutar de manera impecable el solo de violín de la famosa obra Danzón No. 2, del compositor Arturo Márquez.

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"Mi hija padeció diez días en el hospital"

Tras su prematura muerte, su madre ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que explica que la menor padecía fibrosis quística, una enfermedad que la Clínica Mayo define como "una afección hereditaria que causa daños en los pulmones, el sistema digestivo y otros órganos del cuerpo, que empeora con el tiempo y requiere cuidados diarios", pero también deja claro que "las personas con esta enfermedad pueden asistir a clases y trabajar".

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La madre de la niña fallecida ha aclarado en su vídeo que ella cree que el trágico deceso se ha debido más "a una negligencia de los médicos que la atendieron durante 10 días" que a la evolución de la propia enfermedad:

"Quiero aclarar que mi hija tenía una condición base llamada fibrosis quística. Sin embargo, la muerte de ella fue por la falta de conocimientos médicos. Sé que esto no me va a devolver a mi hija, pero también sé que, en estos diez días que ella estuvo padeciendo en el hospital, el personal médico apagó su luz. En ese hospital, no tenían las condiciones necesarias para tratar una enfermedad tan compleja y le hicieron una serie de estudios y exámenes (y más exámenes) que llegaron a descompensarla. Mi hija pasó a ser estudio práctica de cada médico que estaba allí de guardia", ha dicho en redes, para dejar constancia.