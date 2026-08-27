Lorena Romera 27 AGO 2026 - 13:29h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha sido intervenida y ha actualizado cómo se encuentra

Anita Williams se emociona al recibir en casa un regalo del jamonero: "No me lo esperaba"

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Anita Williams ha reaparecido en sus redes para dar la última hora sobre su estado de salud. La exconcursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha tenido que pasar finalmente por quirófano para solucionar definitivamente los intensos problemas de salud que arrastra desde hace algunos meses.

A través de sus stories de Instagram, la influencer ha querido tranquilizar a sus seguidores confirmando que "ha ido todo bien" tras someterse a esta intervención médica. En el comunicado que ha compartido en redes, la catalana ha detallado que en primer lugar le retiraron la piedra que tenía en el colédoco, "el conducto que conecta el hígado con el páncreas" y, tan solo unas horas después, procedieron a "operarle la vesícula".

"Bye, bye piedra y bye, bye vesícula", se ha despedido, tomándose toda esta situación con su característico sentido del humor. Para entender este desenlace hay que remontarse al mes de mayo, cuando la televisiva tuvo que acudir a urgencias debido a dolores abdominales. Unas visitas al hospital que continuaron dándose a lo largo de todo el verano.

Tras realizarle varias pruebas, los especialistas le diagnosticaron un cálculo biliar y pautaron inicialmente un tratamiento con medicación, aunque la evolución del cuadro ha terminado derivando en la cirugía. Afortunadamente, y tal y como ha confirmado ella, la operación ha sido todo un éxito. "Espero que a partir de ahora todo vaya a mejor y que esos dolores terribles no aparezcan más", escribe la madre de Thiago.

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Asimismo, Anita Williams ha anunciado que se tomará "un tiempecito desconectada de todo" para recuperarse y centrarse de lleno en su postoperatorio, no sin antes dar las gracias a todas las personas que se han preocupado por ella durante estos días de ingresos hospitalarios.