Anita Williams reconoce que sufrió bullying durante su infancia

Natalia Sette 20 AGO 2026 - 15:02h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' abre su corazón para desvelar uno de los episodios más duros de su vida

Anita Williams se emociona al recibir en casa un regalo del jamonero

Compartir







Anita Williams ha decidido abrir su corazón y desvelar uno de los episodios más duros de su vida. Tras reflexionar recientemente sobre las valiosas enseñanzas de estos últimos cinco años , la exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado con su comunidad para desvelar si alguna vez había sufrido o ejercido acoso escolar.

Con la honestidad que la caracteriza, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha confesado la compleja situación que vivió durante su etapa escolar debido a la crueldad de algunos compañeros de clase. “Sí, me hicieron bullying en el colegio y lo pasé bastante mal. En mi caso nunca fue algo físico, nunca me pegaron, pero sí se reían de mí, me ridiculizaban y muchas veces intentaban humillarme delante de los demás”, ha comenzado diciendo.

La creadora de contenido ha querido hacer hincapié en el profundo impacto psicológico que deja este tipo de violencia verbal en la infancia. “Creo que a veces se le resta importancia porque no hay golpes, pero las palabras y ese tipo de actitudes también pueden hacer muchísimo daño...”, ha reflexionado.

Inevitablemente, recordar ese trágico periodo ha hecho que la catalana piense en la crianza de su pequeño Thiago y en cómo reaccionaría ante una situación así en el futuro. “Por eso, si algún día le pasara a mi hijo, lo primero sería escucharlo, apoyarlo y hacerle sentir que puede contarme cualquier cosa. Hablaría con el colegio y haría todo lo posible para que la situación se solucionara, porque no creo que haya que normalizarlo como 'cosas de niños'”, ha afirmado de forma tajante.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La joven ha querido señalar la importancia que tienen las familias en la prevención del acoso escolar en las aulas. “Me preocuparía tanto que mi hijo sufriera bullying como que fuera él quien se lo hiciera a otra persona. Lo estoy educando desde pequeño en el respeto y la empatía, enseñándole que no tiene que ser amigo de todo el mundo ni tiene que caerle bien todo el mundo, pero que eso nunca le da derecho a reírse o humillar a nadie. Para mí, esos valores empiezan principalmente en casa”, ha argumentado con contundencia.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con esta profunda reflexión, Anita no solo busca crear conciencia entre su comunidad, si no mostrarse transparente ante ellos. A pesar de la fama que ha acumulado desde su participación junto a Montoya en ‘La isla de las tentaciones’, la influencer nunca ha dejado de mostrar su verdadero yo, acumulando una legión de seguidores que se han volcado con ella tras sincerarse.