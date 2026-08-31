Natalia Sette 31 AGO 2026 - 15:32h.

La presentadora se ha abierto en canal para dedicarle unas tiernas palabras a su hija por su 15 cumpleaños

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Carme Chaparro continúa atravesando una de las etapas más complejas de su vida debido a los delicados problemas de salud que sufre desde hace meses. Tras sincerarse en sus propias redes sociales y admitir que su único deseo es "calma, tiempo y salud para volver a ser yo" , la presentadora de Informativos Telecinco le ha dedica unas emotivas palabras a su hija Laia por su 15 cumpleaños.

En esta ocasión, la escritora ha vuelto a emocionar a sus casi 200.000 seguidores en Instagram dedicando una bellísima felicitación a su primogénita. Su hija Laia ha alcanzado la cifra de los 15 años, una importante fecha marcada en el calendario familiar que la periodista tuvo junto a su pareja, el reportero gráfico Bernabé Domínguez.

Para celebrar el nacimiento de la joven, la comunicadora ha abierto su corazón de par en par publicando unas emotivas líneas llenas de amor y gratitud hacia su hija. “Morir de amor no se entiende hasta este instante. Porque mueres de amor y sigues muriendo todos los días de tu vida”, ha confesado Carme.

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Asimismo, la autora no ha dudado en describir las virtudes y la sensibilidad única que caracterizan a la quinceañera desde su llegada al mundo. “Naciste con los ojos abiertos, una sonrisa gigante y la magia de leer a través de las personas, para poder ayudarlas”, ha rememorado con orgullo y admiración.

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El momento más sobrecogedor del mensaje ha llegado cuando la periodista ha hecho referencia al papel crucial que su hija ha jugado durante la larga batalla que libra contra su enfermedad. “Laia, feliz cumpleaños. Han sido dos años muy duros. Pero tú también me has salvado la vida. Y no es metáfora”, ha dicho visiblemente conmovida sobre el pilar fundamental que ha supuesto Laia para ella.

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A pesar del delicado momento físico que enfrenta y de las largas temporadas de reposo, Carme Chaparro encuentra en su entorno familiar la fuerza necesaria para seguir adelante. Con este cariñoso homenaje público, la presentadora deja claro que, a pesar de las dificultades, el amor de su hija se ha convertido en su motor de vida.