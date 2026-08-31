Natalia Sette 31 AGO 2026 - 11:53h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se queda atónita al ver que si hijo de 19 años le ha hecho una transferencia de 20.000€

La vida en Bali de Emilio, hijo de Fani Carbajo: con su novia, invirtiendo y alejado de su familia

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Emilio, el hijo de Fani Carbajo, continúa consolidando su imparable carrera dentro del mundo de los negocios digitales. Tras comenzar en el comercio electrónico con apenas 16 años y lograr levantar un imperio empresarial , el joven de 18 años factura más de 50.000 euros mensuales. Lejos de quedarse con todo, el joven ha querido tener un enorme gesto con la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y le hace un transferencia de 20.000€.

El joven ha compartido en redes sociales el emotivo instante en el que llama por teléfono a la exconcursante de 'Supervivientes' para darle una sorpresa que la ha dejado sin palabras. “Tengo un regalito para ti, mira tu cuenta del banco”, le anunciaba Emilio a su madre al inicio de la llamada.

Fani, al acceder a su aplicación bancaria y comprobar el importe que le ha ingresado, no ha podido ocultar su absoluta sorpresa ante la impactante cifra: “Emilio, que pone 20.000 euros. ¿Esto es una broma o es verdad? Estoy flipando ahora mismo”. Ante la desbordante reacción de la influencer, el joven empresario ha querido explicarle con un sincero mensaje de gratitud el motivo por lo que lo ha hecho.

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“No es una broma. Tú me has dado todo en la vida, has dado todo por mí”, le ha reconocido emocionado, recordando los sacrificios que hizo por su educación y bienestar. Conmovida por las palabras de su hijo, Fani le ha contestado con ternura: “Yo lo he hecho porque te amo y era mi deber sacarte adelante”.

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A pesar de que la influencer cuenta con una situación estable gracias a sus proyectos, Emilio ha insistido en que se quede el dinero. “Yo sé que tú no estás mal económicamente, pero te lo agradezco de esta forma. Me ha salido del corazón, disfrútalo”, le ha dicho con orgullo a su madre.

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Impactada por el nivel de éxito que ha alcanzado el joven con la Bionix Academy y sus tiendas online, Fani ha cuestionado entre risas el alcance de sus ingresos: “¿Tan bien te va, hijo? Pero esto para qué es. Emilio, es tu dinero, es lo que tú has trabajado”.

Finalmente, la exconcursante de 'La casa fuerte' ha querido expresar el enorme orgullo que siente al ver cómo se ha labrado su propio futuro, pidiéndole emocionada que priorice sus propios ahorros para el futuro. “Muchísimas gracias, estoy muy orgullosa de ti. No lo vuelvas a hacer, yo estoy tan orgullosa de ti que prefiero que esos logros sean para ti”, le ha dicho cariñosamente, reafirmando la bonita relación de amor y respeto mutuo que siempre los ha unido.

Sus seguidores han aplaudido el gesto del joven felicitándolo y dándole la enhorabuena. La gran mayoría coincide en que es un orgullo que un niño de 18 años pueda ayudar a su familia de esa forma.