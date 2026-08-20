Fani Carbajo desvela la cirugía estética a la que se va a someter

Natalia Sette 20 AGO 2026 - 11:22h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre la siguiente intervención estética que desea realizarse

Fani Carbajo se sincera sobre su matrimonio y el sacrificio que hace para mantener viva la relación

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Fani Carbajo continúa compartiendo abiertamente con sus seguidores cada retoque y cambio de imagen al que decide someterse. Pocas semanas después de sorprender con un favorecedor cambio de look , la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha querido sincerarse sobre la siguiente cirugía estética a la que va a someterse.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ nunca ha tenido reparo en compartir con su comunidad sus retoques estéticos y esta vez no iba a ser menos. A través de sus ‘stories’, la madrileña ha explicado el complejo que tiene desde hace tiempo con la zona superior de su labio. “Llevo tiempo dándole vueltas y no sé si hacérmelo”, ha comenzado confesando.

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“Los que me conocéis sabéis que a mí el tema del labio no me gusta, según nos vamos haciendo mayores esto tiende a caer”, ha revelado señalando el espacio que separa la parte superior del labio de la base de la nariz. La influencer ha querido recalcar que en la actualidad su cara está completamente al natural, sin nada de ácido hialurónico.

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“Yo no llevo ácido ni nada, me lo quité el año pasado, mi cara es natural”, ha asegurado tajante. En su búsqueda de métodos para rejuvenecer la sonrisa, la exconcursante de 'La casa fuerte' dio con la técnica quirúrgica ideal para solucionar de raíz su complejo. “En 2020 descubrí que llegó a España una novedosa operación en la que te hacen un recorte para levantarte el labio”, ha relatado.

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Se trata del procedimiento conocido como 'Lip-up' (o lip lift), una cirugía estética mínimamente invasiva que consiste en acortar la distancia entre la nariz y el labio superior mediante una pequeña incisión bajo las fosas nasales. De este modo, se eleva el bermellón, se proyecta el labio y se rejuvenece de forma permanente el tercio inferior del rostro sin necesidad de recurrir a volúmenes sintéticos.

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Tras varios años pensándolo, Fani ha terminado por dar el paso definitivo tras ver el resultado de la cirugía en persona: “Una amiga se lo hizo antes que yo y el resultado no está mal así que me he decidido y me lo voy a hacer”. Sin embargo, el labio no será la única zona que pase por manos del cirujano en los próximos meses.

“Ya de paso he pensado en retocarme otra cosa. Todas mis amigas y mi marido me dicen que estoy como una cabra, me da un poco de vergüenza”, ha confesado divertida. La madrileña ha justificado esta decisión debido a los drásticos cambios que ha experimentado su cuerpo en los últimos años.

“Yo he tenido muchos cambios físicos en muy poco tiempo. Siempre he sido una persona muy delgada y cuando empecé el tratamiento de fecundación in vitro me mediqué con muchas hormonas”, ha explicado. Después llegó el embarazo, el parto y su paso por ‘Supervivientes’.

“Por todos esos cambios de engordar y adelgazar hay partes de mi cuerpo que no están como siempre y que quiero mejorar porque no están como siempre”, ha explicado Fani Carbajo. Aunque ha terminado por no desvelar a qué operación estética se quiere someter además del ‘lip-up’, la cercanía que tiene con su comunidad la llevará a explicarlo antes de entrar a quirófano.