Las primeras palabras de Claudia Martínez tras dar a luz a su hija con Mario González

Natalia Sette 01 SEP 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla por primera vez tras dar a luz y anuncia que le han dado el alta en el hospital

Claudia Martínez, preocupada por un lunar en el pecho “que ha ido creciendo y poniéndose feo”

Compartir







Claudia Martínez y Mario González ya se encuentran disfrutando de su nueva etapa vital en el calor de su hogar. Después de dar la bienvenida a la pequeña Valentina el pasado 29 de agosto, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha vuelto a reaparecer en sus redes sociales para compartir sus primeras sensaciones tras recibir el alta hospitalaria.

Visiblemente ilusionada y aún procesando la llegada del amor de su vida, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha hablado por primera vez a través de sus ‘stories’. “Está todo súper bien”, ha comenzado diciendo la influencer, confirmando que tanto ella como la recién nacida se encuentran en perfecto estado de salud.

Pese a tener las emociones a flor de piel tras el parto, la creadora de contenido ha pedido paciencia a sus seguidores antes de entrar en los detalles del parto. “Tengo muchas cosas que contaros pero con calma, que tenemos que instaurar una nueva normalidad, adaptarnos todos un poco”, ha explicado con sinceridad.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez llora desconsoladamente al hablar del 'duelo' de su relación con Mario González

Uno de los instantes más especiales que estaban esperando vivir era la reunión del nuevo miembro de la familia con Cody, la mascota de la casa. “Vamos a presentarle a la gordi a su hermanito peludo, obviamente al otro hermanito ya lo conoce”, ha comentado con ternura, haciendo referencia al hijo mayor de Mario, a quien la bebé tuvo la oportunidad de conocer durante sus horas en el hospital.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Para tranquilidad de sus millones de fans, Claudia ha querido dejar claro que su recuperación posparto evoluciona sin complicaciones. “Estamos muy bien, muy felices, yo me encuentro muy bien”, ha terminado diciendo la joven, volcada por completo en cuidar a Valentina y en disfrutar de los primeros días de la familia que siempre soñó formar junto a Mario.