El espectacular vestido de invitada de Anna Ferrer Padilla: largo y con estampado floral

Natalia Sette 01 SEP 2026 - 10:00h.

La hija de Paz Padilla luce radiante con un vestido de invitada largo azul grisáceo con estampado floral multicolor

Anna Ferrer Padilla acude a la última prueba de su vestido de novia y pide ayuda a sus seguidores

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Anna Ferrer Padilla continúa siendo la máxima fuente de inspiración para los eventos de la temporada. A escasas semanas de pronunciar el 'sí, quiero' con Mario Cristóbal y tras desatar la locura en redes sociales con un romántico vídeo que marca la cuenta atrás para su propia boda , la hija de Paz Padilla se ha ido de boda como invitada con un espectacular vestido largo con estampado floral.

Para una ocasión tan especial, como celebrar el amor de dos grandes amigos, la creadora de contenido ha deslumbrado con un espectacular diseño de una firma especializada en el alquiler y venta de moda para eventos. Este tipo de estilismos se han convertido en la opción favorita de sus seguidoras gracias a la versatilidad de la firma, cuyo modelo de negocio permite alquilar los diseños por precios que oscilan entre los 80 y los 100 euros, o bien comprarlos por un importe situado entre los 150 y los 300 euros. Una alternativa sostenible y accesible que Anna ha defendido con elegancia.

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La prenda elegida es un vestido largo hasta los tobillos, ajustado suavemente al busto con caída fluida, generando vuelo al caminar. El diseño está elaborado sobre una base azul grisáceo, cubierto por un estampado floral de gran tamaño en diferentes colores. De complementos, Anna ha optado por unos grandes y llamativos pendientes en color azul turquesa, a juego con las flores.

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A través de un cuidado carrusel de fotografías en su perfil de Instagram, la joven ha querido compartir los momentos más emotivos del enlace, incluyendo imágenes con los recién casados y el resto de los asistentes. Junto a las imágenes, Anna ha dedicado unas profundas palabras: “Que nunca deje de estar de moda el QUERER, el cuidar, el admirar, el alegrarse por la otra persona, el respetar, el valorar, el ESTAR PRESENTE”.

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Para concluir su emotivo homenaje a los novios, la futura prometida ha dejado constancia del gran cariño que los une antes de celebrar su propio gran día. “Ojalá os sigáis haciendo tanto bien toda la vida y que estemos nosotros para verlo. Os quiero mucho”, ha sentenciado la creadora de contenido.

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Anna ha recibido una oleada de elogios por su impecable elección estilística. Sus seguidores concuerdan en que siempre elige los mejores vestidos de invitada y que sabe lucirlos muy bien.