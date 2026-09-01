Laura Ceballo 01 SEP 2026 - 09:00h.

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En la nueva entrega de 'A mar abierto', Mar Ruiz ha grabado acompañada de sus compañeras de reality. Leila León, Julia Garrigós y Ainhoa Gómez se han unido en este capítulo en el que nos han puesto al día de su situación sentimental y han opinado abiertamente sobre los solteros y solteras que formarán parte de la nueva edición de 'La isla de las tentaciones'.

Pero no solo eso. Juntas han recordado cómo fue su paso por el programa, desde los momentos más duros hasta los más divertidos. Y, además, han coincidido en algo: lo mejor que se han llevado de la experiencia ha sido la amistad que a día de hoy mantienen entre ellas. Y es que sus mejores recuerdos están en la convivencia en la villa.

Aprovechando la ocasión, y hablando precisamente de compañeras, Mar no ha dudado en actualizar su situación con Bayan Al Masri. Ambas han protagonizado un conflicto de manera pública, respondiéndose a través de redes sociales. Ahora, la que fuera pareja de Christian, nos ha contado en exclusiva cómo está la relación con su compañera.

"Quiero aclarar algo", ha anunciado. Y, acto seguido, Mar ha desvelado que, tras el conflicto del que todos fuimos testigos, ha mantenido una conversación en privado con Bayan. Una conversación que ha terminado con una importante decisión que marcará un antes y un después entre ellas a partir de ahora.

¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

Mar Ruiz aclara su situación sentimental

Además, a lo largo de la grabación, Mar ha confesado cómo se encuentra actualmente su corazón en varias ocasiones. Acompañada de sus compañeras, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado frente a la cámara y nos ha contado en exclusiva cuál es ahora su situación sentimental.

Por su parte, Leila, Julia y Ainhoa también han confirmado qué tal les va en el amor y si a día de hoy continúan con sus respectivas parejas. Todo eso y mucho más, en el nuevo capítulo de 'A mar abierto'.