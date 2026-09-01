Laura Ceballo 01 SEP 2026 - 11:00h.

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Mar Ruiz estrena nuevo capítulo de su canal, 'A mar abierto'. En la nueva entrega, ha grabado acompañada de sus compañeras de reality. Leila León, Julia Garrigós y Ainhoa Gómez se han unido en este vídeo en el que nos han puesto al día de su situación sentimental y han opinado abiertamente sobre los solteros y solteras que formarán parte de la nueva edición de 'La isla de las tentaciones'.

Entre las tentadoras, se encuentra una conocida de Mar, Neus. Ambas son de Mallorca y la que fuera pareja de Christian no ha dudado en contarnos todo lo que sabe sobre ella. Además, las exparticipantes nos han confesado quiénes son para ellas "las más guapas".

De la misma manera, juntas han analizado todo lo que sabemos hasta ahora de los solteros. Y ha habido uno que les ha gustado especialmente. Eso sí, las cuatro han decidido lanzarles un consejo después de su experiencia en República Dominicana: evitar algo que, tal y como ellas mismas describen "genera mucho rechazo".

¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

Mar Ruiz desvela cómo está su relación con Bayan Al Masri

Además de repasar quiénes serán los solteros y solteras protagonistas de la nueva edición de 'La isla de las tentaciones', Mar Ruiz y sus compañeras han tenido un rato de charla en el que han recordado su paso por el programa. Al hablar de la amistad que les une, Mar ha aprovechado la ocasión para actualizar su situación con Bayan Al Masri.

Ambas han protagonizado un conflicto de manera pública, respondiéndose a través de redes sociales. Ahora, la que fuera pareja de Christian, nos ha contado en exclusiva cómo está la relación con su compañera.