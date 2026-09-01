Natalia Sette 01 SEP 2026 - 12:48h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' tomaron la decisión de intercambiar las tareas para hacer más divertida la conviviencia

Marieta desvela si está buscando un hijo con Suso Álvarez: "Que vengan cuando quieran venir"

Compartir







Marieta y Suso Álvarez han vuelto plenamente a la rutina tras disfrutar de una inolvidable luna de miel en Tailandia . Instalados de nuevo en su hogar, los exconcursantes de 'Supervivientes' han decidido reorganizar la convivencia diaria. La pareja se ha intercambiado las tareas del hogar por primera vez en dos años de relación.

Ha sido el propio colaborador de televisión el encargo de revelar el drástico giro que ha dado la organización de su hogar. “En dos años de relación, la Mari no había entrado en la cocina en la vida”, ha confesado entre risas Suso a través de sus ‘stories’, dejando claro que ha sido él el que se ha encargado de las comidas siempre.

PUEDE INTERESARTE Marieta y Suso Álvarez comunican una feliz noticia un mes después de su boda

Con intención de hacer la convivencia más divertida y no caer en la rutina, los enamorados tomaron la decisión de intercambiar las tareas: “Hemos cambiado las tareas por jugar un poquito: yo me encargo de hacer la cama y aspirarla, poner lavadoras y tenderla, pasear a los perros y sacar la basura”, ha detallado el catalán sobre las responsabilidades de las que ha pasado a hacerse cargo.

PUEDE INTERESARTE Marieta y Suso abren el álbum de fotos de su boda un mes después de la celebración

Por su parte, la ganadora de 'GH DÚO' ha asumido con sorprendente entusiasmo el mando de la cocina, dejando a su marido fascinado con el resultado. “Ella se encarga de la cocina y no he comido tan bien en mi vida. Llevaba dos años sin encender la vitro mi mujer y ahora se ha descargado recetas saludables y es un espectáculo”, ha elogiado Suso, orgulloso del talento oculto de su chica.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La propia Marieta ha querido mostrar en su Instagram todas las elaboraciones que ha hecho mediante el método ‘batch cooking'. En un vídeo donde enseña una gran variedad de platos listas en envases, la de Elche ha expresado su propia sorpresa: “Todos estos platos para la semana que viene. En mi vida jamás había imaginado esto, nunca me ha gustado la cocina, era muy negada. Ahora compro túppers para cocinar durante un día y así tener la comida siempre lista”.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Fiel a su cercanía, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado con detalle el proceso de planificación que sigue para optimizar su tiempo. “Guardo algunas cosas en la nevera y otras las congelo. He hecho comida hasta el jueves (mañana haré cenas). He pensado en grabaros las recetas, ¿os parece guay? Las recetas las veo por IG y me las guardo en una carpeta”, ha compartido entusiasmada con sus fans.

El nuevo acuerdo doméstico marcha a pedir de boca y ambos están cumpliendo su parte a rajatabla. Para probar el gran compromiso de su marido, Marieta ha publicado una fotografía de Suso cargando con las sábanas de la cama. “Alguien por aquí se está tomando muy en serio sus tareas. Está cambiando las sábanas cada 3 días como le pedí”, ha presumido divertida, demostrando que este reparto ha reforzado aún más su complicidad como recién casados.