Marieta pide cita con el angiólogo por primera vez: “Me duele todo el rato”

Natalia Sette 28 AGO 2026 - 14:25h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' actualiza el estado de sus varices tras desvelar que tenía dolores profundos en sus extremidades

Marieta desvela si está buscando un hijo con Suso Álvarez: "Que vengan cuando quieran venir"

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Marieta continúa haciendo partícipes a sus seguidores de las diferentes batallas de salud a las que se enfrenta en su día a día. Hace unos meses, la exconcursante de 'Supervivientes' encendió todas las alarmas al revelar las intensas molestias que padecía en las extremidades . Ahora, ha confesado que el problema no ha mejorado y pide cita con el angiólogo por primera vez.

En aquel momento, y con los preparativos de su enlace con Suso Álvarez en su recta final, la alicantina confesó su preocupación ante una abultada inflamación que le recorría el gemelo de arriba a abajo. Su intención era esperar a que pasara el gran día para acudir a un especialista, y así ha sido, pues los dolores no han disminuido desde entonces.

Tras haber disfrutado de una romántica luna de miel en Tailandia con el colaborador de televisión, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a actualizar el estado en el que se encuentra. Todo ha surgido a raíz del mensaje privado de una usuaria que se ha interesado de su evolución médica, un gesto que ha emocionado profundamente a la de Elche.

“Amo que os acordéis de estas cosas”, ha comenzado respondiendo en sus ‘stories’ de Instagram, agradeciendo enormemente el cariño de sus fans. Lejos de haber remitido, la joven ha reconocido que las molestias vasculares continúan haciéndose notar con fuerza en su día a día: “Hoy es de esos días que me duelen toooodo el rato”.

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Para poner fin a las dudas y encontrar una solución definitiva que le permita aliviar el dolor continuo, la creadora de contenido ha confirmado que ya tiene la fecha fijada en el calendario para su revisión especializada. “El día 14 voy al angiólogo por primera vez a ver qué me recomienda”, ha desvelado esperanzada, dando el paso definitivo para ponerse en manos de un profesional que diagnostique el origen de su dolencia y le ofrezca un tratamiento adecuado.