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Anita Williams habla de los síntomas que sufre siete meses después de la amputación de su dedo: "Es lo que más me cuesta"

Anita Williams
Anita Williams, de 'LIDLT' y 'Supervivientes'. INSTAGRAM
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Siete meses después de sufrir un accidente que derivó en la amputación de uno de sus dedos, Anita Williams se ha sincerado sobre su proceso de recuperación y las secuelas a las que se enfrenta a diario. Aunque se lo toma con entereza y mucha filosofía, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha reconocido el dolor que sufre en su dedo corazón.

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La también exconcursante de 'GH DÚO', que hace más de medio año tuvo que someterse a esta intervención quirúrgica tras un desafortunado percance, ha aprovechado una ronda de preguntas y respuestas a través de su perfil de Instagram para dar un mensaje de aliento a un seguidor que atraviesa por una situación similar.

Al ser preguntada sobre cuánto tiempo tardó en volver a agarrar objetos con normalidad, la catalana ha respondido sin tapujos: "Todavía me sigue doliendo". Anita Williams lo describe "como que la sensibilidad se multiplica por 1000" y que al principio se llegan a sentir una especie de "calambres".

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Entre las secuelas que padece se encuentra la sensación de la extremidad fantasma, reconociendo que "notarás como si la parte que te falta sigue estando". Una confición que le dificultura algunas tareas sencillas de su rutina diaria: "Lavarme el pelo o trabajar con el ordenador es lo que más me cuesta". Sin embargo, a pesar de esas molestias, Anita Williams ha querido lanzar un mensaje de aliento a esos seguidores que puedan pasar por una situación similar a la suya: "Te acostumbrarás".

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