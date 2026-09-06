La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' lleva una vida mucho más alejada de los realities, aunque no por ello menos pública

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Hubo un tiempo en el que Gabriella Hahlingag, de 'La isla de las tentaciones', era un rostro habitual de la televisión y su nombre estaba inevitablemente ligado al universo de los realities. Su paso por el programa de las tentaciones, donde se convirtió en la soltera favorita de Montoya, multiplicó su popularidad y la colocó en el centro de algunas de las tramas más comentadas del programa. Sin embargo, su presente ha tomado una dirección bastante diferente. Alejada de los platós, ha encontrado en las redes sociales su principal escaparate profesional y personal.

La vida actual de la influencer gira alrededor de su faceta como creadora de contenido lifestyle. Moda, recetas, deporte, belleza, tratamientos estéticos y, especialmente, viajes forman parte del contenido que comparte con sus seguidores. Una nueva etapa en la que parece sentirse cómoda mostrando su día a día bajo sus propias reglas.

Con una comunidad que supera ampliamente los 300.000 seguidores, su perfil permite comprobar cómo la antigua tentadora ha ido dejando atrás una imagen vinculada casi exclusivamente a los realities para construir una identidad mucho más cercana al universo lifestyle.

De vuelta a un reality

La televisión fue el gran escaparate que convirtió a Gabriella Hahlingag, de 'LIDLT', en un personaje conocido para el gran público. Su participación en el programa consiguió que su popularidad creciera rápidamente y que miles de espectadores comenzaran a seguir también sus movimientos fuera del programa. Su trayectoria continuó con otros formatos, entre ellos 'Los vecinos de la casa de al lado', y durante una temporada sus relaciones sentimentales y su vida privada fueron protagonistas habituales.

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Su trayectoria ha traspasado las fronteras españolas. La influencer ha dado el paso al incorporarse como tentadora a la versión rumana del exitoso reality. Una experiencia especialmente significativa para Gabriella, de origen rumano, que le permitió regresar al formato desde una perspectiva diferente y conectar con el público de otro país.

Esta aventura internacional supone además un nuevo capítulo dentro de su currículum televisivo y confirma que su paso por el programa español no quedó en una experiencia aislada. Gabriella amplía así su recorrido por el universo de las tentaciones, esta vez llevando su personalidad y carácter a la televisión rumana.

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Su faceta como influencer lifestyle

Las redes sociales se han convertido en el lugar perfecto para descubrir cómo es actualmente la vida de Gabriella Hahlingag, expareja de Manuel. Su perfil mezcla diferentes facetas y ofrece una imagen mucho más completa que la que los espectadores pudieron conocer durante sus experiencias televisivas.

La moda tiene un peso importante. La influencer cuida especialmente sus estilismos y utiliza sus viajes y planes como escenario para mostrar looks, tendencias y propuestas adaptadas a cada ocasión. Vestidos, bikinis y conjuntos relajados protagonizan buena parte de su contenido durante el verano.

Gabriella disfruta cuidándose y mantenerse activa forma parte de su rutina. Entrenamiento, alimentación y belleza construyen una filosofía de bienestar que está muy presente en la imagen que actualmente proyecta. Pero, si algo destaca especialmente, son sus viajes. Escaparse, descubrir nuevos lugares y vivir experiencias diferentes parece haberse convertido en una constante.

Sus retoques estéticos

Otra parte importante de la vida actual de Gabriella Hahlingag está relacionada con la belleza. La influencer nunca ha escondido que le gusta cuidarse y que está interesada en los tratamientos estéticos. El cuidado de la piel ocupa un lugar destacado dentro de sus rutinas. Gabriella recurre a tratamientos profesionales para mejorar su aspecto y mantener el rostro cuidado, una práctica que combina con otros hábitos relacionados con el bienestar.

También ha recurrido a retoques y rellenos estéticos para potenciar determinados rasgos. Una decisión que aborda con naturalidad y que encaja con la transparencia con la que muchas veces muestra sus rutinas de belleza.

Su imagen ha ido evolucionando desde sus primeras apariciones televisivas y ella parece disfrutar experimentando con diferentes estilos. Cabello, maquillaje, moda y medicina estética forman parte de un mismo universo en el que el autocuidado tiene un papel protagonista.

¿Corazón ocupado?

Después del complicado final de su relación con Manuel González, Gabriella aprendió a disfrutar de su independencia y a construir una vida en la que estar en pareja no fuera imprescindible. Ahora, cuando parecía completamente cómoda en esa situación, alguien podría haber conseguido despertar nuevamente su ilusión.

Todavía queda por saber si ese misterioso hombre relacionado con las experiencias de lujo en Ibiza terminará convirtiéndose oficialmente en su nueva pareja. Gabriella, por ahora, mantiene la incógnita.