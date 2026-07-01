Natalia Sette 01 JUL 2026 - 09:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' abre de nuevo su corazón y deja pistas en redes sociales que indican que está con un joven de Ibiza

Gabriella Hahlingag recibe una lluvia de críticas tras inyectarse esperma de salmón en la cara

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Gabriella Hahlingag parece que ha abierto de nuevo su corazón y vuelve a estar ilusionada. La que fuera la soltera favorita de Montoya en ‘La isla de las tentaciones’, ha ido dejando pistas de su nuevo amor en sus redes sociales. Es muy aventurero, le encanta viajar y tiene un negocio que proporciona experiencias de lujo en Ibiza.

Desde que terminó su relación con Manuel González en muy malo términos , la exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ ha decidido disfrutar de su soltería, hasta ahora. Aunque no lo ha confirmado oficialmente, sus fieles seguidores se han dado cuenta de que ha dejado entrar a alguien de nuevo en su corazón.

Después de varias pistas dejadas en sus redes sociales, ha sido el ‘la cuernis’ quien ha hecho saltar todo por los aires. Lo primero que hizo saltar las alarmas fue un viaje que hizo la rumana a Paris. Aunque las fotos podrían indicar que el viaje lo hizo en soledad, un despiste de Gabriella confirmó que no había sido así.

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La creadora de contenido publicó una imagen desde el famoso café de una marca de lujo y sobre la mesa se observa un café con una foto hecha con espuma. La instantánea muestra nada más y nada menos que a Gabriella y con un chico. Poco después, alguien de su lista de mejores amigos de Instagram, excediendo todos los límites de su confianza, filtró una foto en la que se la ve abrazando a este mismo chico.

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Además, Gabriella se ha hecho un nuevo tatuaje, se ha tatuado la palabra ‘bubu’ en la mano y mucha gente cree que es por esta nueva ilusión. Cuando la cuenta antes mencionada publicó todas estas pruebas, la propia extentadora aclaró su situación en los comentarios del ‘post’.

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“No es mi pareja , vamos a dejar el drama”, ha comenzado escribiendo visiblemente molesta. Enfadada porque algo tan privado se hiciera público, la influencer ha dejado claro que no es nada serio, al menos de momento, y que el tatuaje no tiene nada que ver con él. “Bubu es una cosa mía nada que ver con él”, ha aclarado tajante.

“Si no he subido nada a mis redes es porque igual no quería hacerlo oficial por qué no es mi pareja . Me parece tan ruin el top@ de mis mejos que venda esta tontería solo por joder…”, ha terminado diciendo indignada. Gabriella no puede creerse que alguien de su confianza la haya traicionado de esa forma.

¿Quién es entonces el chico con el que está quedando Gabriella?

El joven se llama Najim Romero y tiene un negocio a través del cual ofrece experiencias de lujo en Ibiza. Los clientes contactan con él para conseguir villas de lujo, transporte privado, paseos en yates o un lugar privilegiado en las mejores discotecas de la isla. Un servicio totalmente exclusivo del que la propia Gabriella ha hecho uso en su último viaje a Ibiza.

Además, a través de su página de Instagram, se ve que es un chico aventurero, que le encanta vivir experiencias nuevas y viajar. Su perfil está repleto de fotos en Tailandia, en barcos de lujo o en discoteca junto a amigos. Sin duda le encanta disfrutar de la vida y de experiencias nuevas y parece que ahora tiene a Gabriella para que lo acompañe.