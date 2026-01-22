Natalia Sette 22 ENE 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se hace un nuevo retoque y sus redes sociales se llenan de comentarios negativos

Gabriella Hahlingag anuncia que está de nuevo ilusionada tras su ruptura con Manuel González: “Enamorada”

Gabriella Hahlingag recibe una lluvia de críticas tras su último retoque estético. La que fuera pretendienta en ‘La isla de las tentaciones’ ha sido siempre muy transparente con todo lo que se ha hecho en la cara y en el cuerpo. Sin embargo, muchos de sus seguidores están comenzando a pensar que ya se está pasando.

Tras su mediática ruptura con Manuel González , Gabriella ha decidido comenzar el año con un ‘glow up’. Para ello, ha decidido teñirse el pelo de negro y acudir a su clínica de confianza para realizarse un nuevo retoque. Al subir el video a sus redes sociales, sus comentarios se han llenado de críticas.

No es la primera vez que la influencer muestra abiertamente sus retoques. Aumento de pómulos con ácido hialurónico, definición de mentón y mandíbula, aumento de labios e incluso aumento de pecho, en otras cosas. Siempre ha sido muy transparente y es por eso que tras hacerse el último lo subió a sus redes sociales.

Sus seguidores, sin rodeo alguno, han sido completamente sinceros con ella y le han advertido que “se está pasando”. "Hay que saber cuando parar....", ha comentado una usuario en el mismo post de TikTok. Y no es la única, muchos internautas le han hecho comentarios muy similares. "Me cuesta reconocerla", ha puesto otra persona.

Y es que si ves fotos de la Gabriella que entró por primera vez a ‘La isla de las tentaciones’, programa que le dio la fama, es muy diferente a la Gabriella que se muestra ahora detrás de la pantalla. Ella no ha tardado en responder a las críticas y ha dejado un comentario en el vídeo: “Para vuestra información es para darle brillo a la piel así que dejar el drama que seguiré haciendo lo que me dé la gana”.

El retoque que se ha hecho esta vez es en la cara y ella misma lo ha explicado en el video. "Ya vine a inyectarme esperma de salmón y neuromodeladores para estar bella", ha puesto mientras se ve como se lo inyectan. Este tratamiento consiste en usar ADN perificado de salmón e inyectarlo en el rostro para regenerar la piel aportando colágeno, hidratación y firmeza. Aunque la mayoría de comentarios son negativos, otros muchos son interesándose por la efectividad del tratamiento y animándola a que siga haciendo lo que quiera con su cara y su cuerpo.