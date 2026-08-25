Equipo Outdoor 25 AGO 2026 - 12:34h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP', que celebra su 34º cumpleaños, ha sido sorprendida con un detalle muy romántico por parte de su pareja

Aguasantas responde tajante a la críticas recibidas por decir que “ver el eclipse es de payos”

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Aguasantas ha vivido un cumpleaños muy especial gracias a sus seres querido, y en concreto, también por un detalle de su pareja, Juan José Peña. La exconcursante de 'GH VIP', que hace unos días se sinceró sobre la delicada situación de salud de su madre, ha cumplido 34 años en plena recta final de su primer embarazo junto a él.

Aguasantas y Juan José se conocen desde que tenían apenas 12 años, aunque no fue hasta 2021 cuando decidieron dar el paso de iniciar una relación sentimental, que en un principio mantuvieron en secreto por miedo a la reacción de su entorno, ya que sus respectivas exparejas, Manuel Cortés y Alma Bollo, son hermanos. Pese a esa complicada situación familiar, la pareja ha sabido construir con el tiempo una familia unida, protagonizando incluso una sesión de fotos de embarazo junto a Jimena, la hija que Juan José tiene con Alma Bollo.

En abril de 2024 se comprometieron con una pedida de mano muy particular, en la que fue ella quien terminó pidiéndole matrimonio a él. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, y con la boda ya en marcha, la pareja anunció una sonada ruptura que sorprendió a todos sus seguidores. Apenas dos meses después, en febrero de 2025, decidieron darse una segunda oportunidad. Desde entonces, su relación no ha dejado de fortalecerse.

Todo ello hasta el punto de anunciar en marzo de este año que esperaban a Ángel, su primer hijo en común, algo que la propia Aguasantas calificó como "la historia más inesperada de nuestra vida". Meses después, la pareja pudo incluso emocionarse al ver la cara de su bebé en una ecografía de última generación, un momento que Aguasantas describió como algo que "no puede explicar" con palabras.

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Con este contexto de fondo, el detalle de Juan José por su cumpleaños cobra todavía más sentido. Al salir de la ducha, Aguasantas se ha encontrado con un mensaje escrito con pintalabios rojo en el espejo del baño, con las palabras "mamá", "feliz 34 cumpleaños" y "te amo", escritas por el futuro padre de su hijo y que también fueron acompañadas de un corazón y unas fotos de la ecografía del bebé que esperan juntos.

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"He salido de la ducha y me encontré esto en el espejo, lloré", ha escrito Aguasantas junto a la imagen, visiblemente emocionada por el gesto. "Te amo, vida mía", ha añadido. Juan José también le ha regalado un ramo de rosas rojas para completar la sorpresa y le ha dedicado unas palabras: “Feliz cumpleaños mi amor. Hoy celebro tu vida, pero sobre todo la suerte de poder compartirla contigo. Que Dios siga bendiciendo nuestro camino y nuestra familia. Te amo muchísimo”.

Con este detalle, Juan José ha querido celebrar por todo lo alto un cumpleaños marcado por la ilusión de convertirse en padres en muy pocas semanas, dejando claro que, pese a los baches superados en el pasado, su relación atraviesa hoy uno de sus mejores momentos, con Ángel como la mayor ilusión de ambos de cara al futuro más inmediato.