Lidia González 07 SEP 2026 - 09:00h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ confiesan que han pagado mucho más de lo que pensaban en la reforma de su casa

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Patri Pérez y Lester Duque ya pueden gritar a los cuatro vientos que han terminado de dejar a punto su chalet y han reaparecido para contar todos los detalles. Después de contar dónde viviría si tuviera un segundo divorcio, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y el canario desvelan el dineral que se han gastado en la reforma integral de su casa. La influencer vuelve a su canal de mtmad con un capítulo muy especial en el que ha mostrado el resultado de la obra. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido han pasado siete meses muy complicados en los que se han tenido que repartir algunas tareas para conseguir llevar a su casa hacia delante. La catalana ha develado cuánto han pagado finalmente por la compra de su casa, que cuenta con 10.000m2 de terreno. Ahora que, por fin, pueden enseñar el resultado final, han revelado el precio exacto de la obra: “Todo lo que teníamos ahorrado y todo lo que hemos ganado”.

Además, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han contado una sorprendente anécdota al respecto y han confesado que han pagado mucho más de lo que tenían pensado es un momento. “Nosotros calculamos una reforma de 14.000 euros”, asegura Lester Duque. La pareja cuenta todos los detalles sobre las ganancias que consiguieron vendiendo su casa anterior y las negociaciones a las que se enfrentaron para conseguir algo de rebaja en la nueva. ¡Dale al play y descubre todo lo que tienen que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!