Rubén Torres, ganador de ‘Supervivientes All Stars 2025’, continúa siendo bombero y aprovecha sus redes sociales para dar consejos de seguridad

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Ganar 'Supervivientes All Stars' a finales de 2025 podría haber supuesto un punto de inflexión radical en la vida de Rubén Torres. Después de meses de supervivencia, pruebas extremas y exposición televisiva, el catalán regresó a España con el reconocimiento del público y un premio de 50.000 euros. Sin embargo, lejos de aprovechar el éxito para abandonar su vida anterior, hizo justamente lo contrario, volvió a trabajar como bombero apenas unos días después de regresar de Honduras.

El bombero considera que su profesión continúa siendo uno de los grandes pilares de su presente. Torres nunca ha ocultado que ser bombero es mucho más que un trabajo para él y que difícilmente renunciaría a una vocación que forma parte de su identidad. A ella suma su faceta como tatuador, la gestión de su estudio y un pequeño negocio relacionado con otra de sus grandes pasiones, viajar en camper.

En lo personal, atraviesa una etapa estable junto a Laura Cantizano, su pareja, con quien comparte planes y viajes. La relación también ha permitido descubrir otra versión de Torres, su papel junto a Kilian, el hijo de Laura, con quien ha ido construyendo un estrecho vínculo.

De Honduras al parque de bomberos

Después de ganar un reality, Rubén eligió regresar al parque de bomberos. Apenas unos días después el catalán volvió a ponerse el uniforme y recuperó los turnos que formaban parte de su vida antes de Honduras. Una decisión que demuestra hasta qué punto su profesión continúa siendo prioritaria.

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Su regreso al parque supuso también recuperar cierta normalidad después de meses extraordinarios. También continúa vinculado al mundo del tatuaje. Su interés por esta disciplina se convirtió hace tiempo en otra vertiente profesional y sigue participando en la gestión de su estudio cuando los turnos en el parque se lo permiten.

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A todo ello suma un proyecto relacionado con los viajes y la libertad, su camper.La furgoneta no es solamente un vehículo con el que disfruta escapándose y descubriendo nuevos lugares. Torres también la alquila, convirtiéndola en una pequeña fuente de ingresos y demostrando que su espíritu emprendedor va más allá de su estudio de tatuajes.

Viajes, motos y consejos que pueden salvar vidas

Su paso por 'Supervivientes' convirtió a Rubén Torres en un personaje enormemente popular y las redes sociales han sido uno de los espacios donde mejor ha aprovechado esa visibilidad. Sin embargo, su perfil tiene una particularidad. Junto al contenido habitual de lifestyle, Torres utiliza su experiencia como bombero para divulgar consejos relacionados con emergencias y seguridad.

Viajes, entrenamientos, motos y momentos cotidianos permiten conocer su parte más personal. Su carácter aventurero está muy presente y encaja con una vida en la que parece sentirse especialmente cómodo en movimiento. Su vida digital se convierte así en un reflejo bastante fiel de su presente: acción, deporte, viajes, motos, trabajo y divulgación.

Laura Cantizano, su familia después de ‘Supervivientes All Stars’

En el terreno personal, uno de los grandes pilares de la vida actual de Rubén Torres es su relación con Laura Cantizano. La pareja ha conseguido construir una historia estable en la que los viajes y los planes compartidos ocupan un lugar importante. Laura estuvo además muy presente emocionalmente durante la aventura televisiva de Torres y el regreso a España permitió que ambos recuperaran su rutina después de meses separados.

Pero la relación con Laura ha traído a su vida algo más. Ella es madre de Kilian, y Torres ha ido construyendo también un importante vínculo con el joven. Su faceta como padrastro permite conocer una versión mucho más familiar del bombero, alejada de las pruebas físicas y del perfil aventurero con el que se hizo especialmente conocido. Laura y Kilian forman parte fundamental de ese presente. Una vida familiar que convive con el parque de bomberos, el estudio de tatuajes, las motos y las redes sociales.

Braco y su pasión por los animales

Hay otra relación imprescindible para entender la vida del empresario es la que mantiene con Braco, su perro. El animal lleva alrededor de seis años acompañándolo y Torres no duda en hablar de él como parte de su familia. La convivencia durante tanto tiempo ha creado un vínculo que el bombero describe prácticamente como una mimetización entre ambos.

Su pasión por los animales, sin embargo, no termina en casa. La profesión de Torres lo ha colocado en numerosas ocasiones frente a situaciones en las que no solamente hay vidas humanas en peligro. Los incendios y otros servicios de emergencia también obligan a rescatar animales atrapados y esta es una de las partes de su trabajo que más le afecta emocionalmente.

Por eso, cuando ganó 'Supervivientes All Stars' y comenzó a explicar qué haría con los 50.000 euros del premio, hubo una decisión especialmente coherente con esta faceta de su vida: destinar una parte del dinero a ayudar a protectoras de animales.