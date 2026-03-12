Natalia Sette 12 MAR 2026 - 09:00h.

El ganador de 'Supervivientes All Stars' explica el por qué de sus declaraciones en los audios que publicó Bayán

Rubén Torres responde al ‘unfollow’ de Adara Molinero

Rubén Torres responde tajante a las declaraciones de Bayan Al Masri. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha publicado unos audios del bombero para desmentir su versión de los hechos sobre su relación. A Rubén no le ha hecho ni pizca de gracia y ha subido unos ‘stories’ explicando el por qué de esos audios.

A pesar de que ha pasado más de un año de todo esto, la visita de Rubén Torres al videopodcast de ‘En todas las salsas’ ha revuelto las aguas. Durante la entrevista, el ganador de ‘Supervivientes All Stars’ aseguró que Bayan estaba enterada de su relación con Laura y que, desde el principio, le dejó las cosas muy claras sobre su intención de intentarlo de verdad con su actual pareja .

Ahora han salido unos audios suyos con declaraciones como: “Siempre tengo en la cabeza que si me falla esto, me compro un vuelo a Mallorca”. El bombero ha sentido la necesidad de explicar el por qué de estas declaraciones. “Me parece vergonzoso tener que explicar esto a estas alturas. Yo a ella, al salir de la isla, directamente le dije que no quería nada más con ella que por favor me respetara”, ha comenzado explicando Rubén.

El exsuperviviente asegura que, a pesar de haber sido sincero con la de Palma de Mallorca, ella fue muy insistente. “Me estuvo llamando, acosándome bastante, y le dije que me dejara tranquilo”, ha dicho tajante el bombero.

Con respecto a los audios, Rubén tiene una explicación clara: “Esos audios son hablando con otra persona, sabía que se lo iba a decir a ella para que se calmara porque la estaba liando con la productora para que me echan bronca a mi porque todavía no se había emitido e iba a salir que estaba con otra chica”.

Al contrario de lo que dice ella, Rubén asegura que “no le dio esperanzas en ningún momento” y que le dejó claro desde el principio que quería hacer las cosas bien con Laura Cantizano. “Cuando alguien es feliz, no jode a los demás. Si estás es una relación feliz y contenta no metes mierda a los demás”, ha dicho.

Por último, el bombero confiesa que se ha puesto en contacto con su abogado porque esos audios “son de propiedad privada”. Si es necesario, tomará acciones legales sobre la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’.

Laura Cantizano, novia de Rubén Torres, responde a Bayan Al Masri

Por su parte, Laura ha querido intervenir también en la polémica y dar su opinión ya que le toca de lleno. “Cari la única que no se calló en ningún momento has sido tú! Te diría que la única más bien que calla a tus provocaciones y encima pensando bueno es normal está despechada soy yo!!!”, ha escrito continente a través de un ‘storie’.

Laura no ha dudado ni por un momento en defender a su chico y dar la cara por él. “Pero hija no uses audios que sabes que los mandaba por qué no parabas de meter caquita con la productora para que le metieran bronquita”, ha añadido. Esto demuestra que en ningún momento se creyó lo que Torres dijo en esos audios sobre Bayan.

“Quisiste estar con él, ÉL NO QUERÍA”, termina diciendo tajante. Al igual que el bombero, Laura le recomienda que dejé todo atrás y que sea feliz, que “la gente feliz no jode”.