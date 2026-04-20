Pedro Jiménez 20 ABR 2026 - 03:56h.

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Durante la gala de 'Supervivientes. Conexión Honduras' que hemos vivido este domingo en Telecinco, hemos vivido un gracioso momento entre Sandra Barneda y Rubén Torres, exconcursante de 'Supervivientes 2024' y 'Supervivientes All Stars 2025', quedando ganador en este último de los dos realities en los que ha participado de supervivencia. Y es que el bombero de profesión ha contado una anécdota sobre su edición y la presentadora no ha tardado en reaccionar al respecto.

Todo ha ocurrido tras la sospecha de los concursantes sobre que la organización les haya puesto menos dotación de arroz, algo que es falso puesto que todo está medido por el programa, como bien informó en su debido momento María Lamela al comienzo del reality. En ese momento, Rubén Torres ha indicado que, efectivamente todo está muy controlado, de manera exhaustiva y correcta: "Es clavado, hasta cuántos granitos de arroz hay en esos 30 gramos".

La reacción de Sandra Barneda

Ante la repregunta de Sandra Barneda, Rubén Torres ha señalado que en su edición les tocó ocho garbanzos por persona en una lata: "Los teníamos contados". "Yo si estuviera ahí me dedicaría a contar. Me entraría la paranoia y grano a grano", ha reconocido Sandra Barneda.