Natalia Sette 08 SEP 2026 - 19:04h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sorprende a sus seguidores con un nuevo cambio de look tras raparse las cejas

Inma Campano se defiende de las acusaciones de hacer enfermar a los animales que rescata

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Inma Campano continúa inmersa en una etapa de transformación personal y física. Tras haber pasado por el quirófano para someterse a una mamoplastia de reducción y a un tratamiento contra la fibrosis abdominal, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a dejar en ‘shock' a sus seguidores al realizarse un cambio de look radical.

Mientras lidia con el postoperatorio , la influencer sevillana ha querido dar un giro drástico a su imagen facial. La andaluza ha sorprendido a su comunidad con unas impactantes declaraciones que ha encendido todas las alarmas de inmediato: “Me he rapado las cejas”.

Con la naturalidad que la caracteriza, la creadora de contenido ha explicado el motivo que la ha llevado a tomar esta medida tan radical respecto a sus cejas. “Yo me rapo las cejas hace tiempo y me las dibujo para que se vean más altas, pero esto ya se acabó”, ha anunciado la joven. La forma de sus cejas naturales nunca le ha gustado y es por ello que hace unos años comenzó con esta práctica de raparse y pintarlas a mano.

Decidida a simplificar su rutina de belleza y cansada de depender del maquillaje, Inma ha decidido ponerse en manos de profesionales. La andaluza ha acudido a un centro estético especializado en ‘microblading', una técnica de pigmentación semipermanente que diseña y rellena pelo a pelo la ceja para corregir asimetrías o reconstruir zonas despobladas de forma hiperrealista.

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El resultado final no ha podido dejar a Inma más contenta. Ha pasado de una forma que no le gustaba nada, a raparse los extremos para poder pintárselas a su manera, a sus cejas soñadas. “Están preciosas, perfectas, tal como yo tenía en la cabeza como las quería”, ha dicho con una sonrisa en la boca.

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A pesar de que la profesional le recomendó alargarlas, ella prefirió dejar los extremos más cortos porque siente que favorece más a su mirada. Sus seguidoras coinciden en que le han quedado preciosas y muy naturales, justo lo que buscaba la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’