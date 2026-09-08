Inma Campano se realiza un cambio de look radical: “Me he rapado las cejas”
La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sorprende a sus seguidores con un nuevo cambio de look tras raparse las cejas
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Inma Campano continúa inmersa en una etapa de transformación personal y física. Tras haber pasado por el quirófano para someterse a una mamoplastia de reducción y a un tratamiento contra la fibrosis abdominal, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a dejar en ‘shock' a sus seguidores al realizarse un cambio de look radical.
Mientras lidia con el postoperatorio, la influencer sevillana ha querido dar un giro drástico a su imagen facial. La andaluza ha sorprendido a su comunidad con unas impactantes declaraciones que ha encendido todas las alarmas de inmediato: “Me he rapado las cejas”.
Con la naturalidad que la caracteriza, la creadora de contenido ha explicado el motivo que la ha llevado a tomar esta medida tan radical respecto a sus cejas. “Yo me rapo las cejas hace tiempo y me las dibujo para que se vean más altas, pero esto ya se acabó”, ha anunciado la joven. La forma de sus cejas naturales nunca le ha gustado y es por ello que hace unos años comenzó con esta práctica de raparse y pintarlas a mano.
Decidida a simplificar su rutina de belleza y cansada de depender del maquillaje, Inma ha decidido ponerse en manos de profesionales. La andaluza ha acudido a un centro estético especializado en ‘microblading', una técnica de pigmentación semipermanente que diseña y rellena pelo a pelo la ceja para corregir asimetrías o reconstruir zonas despobladas de forma hiperrealista.
El resultado final no ha podido dejar a Inma más contenta. Ha pasado de una forma que no le gustaba nada, a raparse los extremos para poder pintárselas a su manera, a sus cejas soñadas. “Están preciosas, perfectas, tal como yo tenía en la cabeza como las quería”, ha dicho con una sonrisa en la boca.
A pesar de que la profesional le recomendó alargarlas, ella prefirió dejar los extremos más cortos porque siente que favorece más a su mirada. Sus seguidoras coinciden en que le han quedado preciosas y muy naturales, justo lo que buscaba la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’